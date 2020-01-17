Детективи НАБУ вирішили незаконно допитати 10 тисяч працівників компанії «Укрлендфармінг»



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В «Укрлендфармінг» стверджують, що «детективи Харківського відділення НАБУ Семиволос і Коваль провели несанкціоновані допити людей в с. Токарі Лохвицького району Полтавської області»

У компанії стверджують, що детективи НАБУ порушують закон та не зацікавлені в об’єктивному підході до справи, пов’язаної з Олегом Бахматюком

Компанія «Укрлендфармінг» хоче звернутися до президента України Володимира Зеленського через детективів НАБУ, які вирішили незаконно допитати 10 тисяч її працівників.

Як повідомляє Depo.ua з посиланням на пресслужбу ULF, такі дії в компанії «Укрлендфармінг» називають незаконним залякуванням людей.

«Хочемо звернутися до Вас від імені працівників компаній «Укрлендфармінг» і «Авангард». Ми зіткнулися з ситуацією, яка ще раз доводить, що детективи НАБУ порушують закон та не зацікавлені в об’єктивному підході до справи, пов’язаної з акціонером нашої компанії Олегом Бахматюком. Більше того, вони продовжують переслідувати бізнес-структури, де працює величезна кількість людей. І ми вважаємо, що дії детективів НАБУ спрямовані на те, щоб зірвати посівну кампанію в одному з найбільших агрохолдингів України. Головна причина - особиста помста директора НАБУ Артема Ситника, який нещодавно був внесений до реєстру корупціонерів», – йдеться в заяві ULF.

В «Укрлендфармінг» стверджують, що «детективи Харківського відділення НАБУ Семиволос і Коваль провели несанкціоновані допити людей в с. Токарі Лохвицького району Полтавської області». «Фактично НАБУ вводить людей в оману, маніпулюючи і не повідомляючи їх про їхні правові можливості щодо їх захисту, без будь-яких процесуальних документів, як мало б бути згідно з нормами чинного законодавства, відібрали пояснення щодо конфіденційної інформації, а саме заробітної плати, що є тиском на працівників компанії», - наголошують в «Укрлендфармінг».

У заяві компанії йдеться про те, що наступного дня ці ж детективи прибули на територію Лохвицького цукрового заводу в м. Заводське. «У кабінеті директора вони повідомили, що мають опитати 10 тисяч осіб щодо їхніх заробітних плат без жодних правових і процесуальних підстав і відповідних документі», – зазначають у компанії.

В ULF вважають, що дії цих детективів направлені не на боротьбу з корупцією, а на те, щоб дестабілізувати компанію, в якій працює близько 30 тисяч людей. Також робиться все з метою посіяти серед них сум’яття, залякати їх і, фактично, зірвати посівну, яка зараз в стадії підготовки.

«Для нас незрозуміло, яким чином такі дії можуть стосуватись кримінальної справи проти Олега Бахматюка і ВіЕйБі банку. Ми бачимо, що керівник НАБУ – пан Ситник – керуючись бажанням помститися після того, як суд визнав його корупціонером, абсолютно не дотримується жодних правових норм», – кажуть в «Укрлендфармінг».

В компанії закликають і пана Ситника, і органи прокуратури звернути на це увагу.

«Ми не будемо сидіти, склавши руки, і дивитись на те, як ці люди знищують наше підприємство, маніпулюють свідомістю суспільства, залякують працівників «Укрлендфармінг», чим перешкоджають нормальному виробничому процесу. Ще раз хочемо нагадати пану Ситнику і його підлеглим, які є отримувачами великих бюджетних асигнувань, що компанії «Укрлендфармінг» та «Авангард», на яких працює 27 тисяч людей, створюють за рік 1% ВВП країни, платять 3 млрд гривень заробітної плати і понад 2,5 млрд податків всіх рівнів, з яких, до речі, і фінансується «PR агентство» під назвою НАБУ. Люди, яких детективи опитують з такою легкістю, повинні після цього доглядати за курами, худобою, готувати техніку до посівної тощо. А детективи, які нічого не створюють та живуть за рахунок бюджетних асигнувань, знищують сільське господарство, яке приносить значний дохід до державного бюджету. Нам не зрозуміла логіка цих людей», – йдеться у заяві.

Також в ULF звертаються до влади з метою врегулювати це питання.

«Ми звертаємось до всіх органів влади, до президента, до прем’єрміністра і до Генерального прокурора, який нас абсолютно не хоче почути: не давайте можливості одній людині, засліпленій бажанням помсти, заходити настільки далеко, щоб знищити компанію, в якій працюють десятки тисяч людей! Якщо тиск на ГК «Укрлендфармінг» не припиниться, ми будемо робити публі чні кроки у відповідь. Звичайно, в нас немає ні армії, ні солдатів, ні інших можливостей, які є в силових структурах. Ми змушені будемо виводити людей на протести замість того, щоб вони займалися землеробством і приносили користь своїм сім‘ям та державі. Єдине, чого вони будуть вимагати, - це збереження своїх робочих місць, які хоче у них відібрати корупціонер Артем Ситник», – зазначають в ULF.

«Ще раз закликаємо: схаменіться, пане Ситнику, у своїй сліпій помсті! Ми не винні, що ви - корупціонер! Не змушуйте своїх підлеглих порушувати закон, тому що вони все одно, рано чи пізно, за це будуть відповідати. Але ми не допустимо, щоб відповідальність наздогнала їх на уламках нашої компанії», – йдеться в повідомленні.