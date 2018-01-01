У 2017 році «Львівгаз збут» переміг у 65% тендерів на майданчику Prozorro

У 2017 році товариство уклало 1016 договорів з бюджетними організаціями

Протягом 2017 року «Львівгаз збут» взяв участь у 250 конкурсних торгах на право поставки природного газу, перемігши в 65% конкурсів. Про це повідомляє прес-служба газопостачальної компанії, передає БізнесЦензор. У Львівській області найбільшими клієнтами-замовниками торгів із закупівлі газу є НУ «Львівська політехніка», ГУ



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У 2017 році товариство уклало 1016 договорів з бюджетними організаціями

Протягом 2017 року «Львівгаз збут» взяв участь у 250 конкурсних торгах на право поставки природного газу, перемігши в 65% конкурсів. Про це повідомляє прес-служба газопостачальної компанії, передає БізнесЦензор.

У Львівській області найбільшими клієнтами-замовниками торгів із закупівлі газу є НУ «Львівська політехніка», ГУ Національної поліції Україна у Львівській області, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

«Зазначені установи щорічно споживають понад 200 тис. куб. м газу. Зокрема, Львівська політехніка - 2 100 тис. куб. м газу, Національна поліція Україна ГУ у Львівській області - 735 тис. куб. м газу, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності - 350 тис. куб. м газу», - наголошується в повідомленні.

Згідно з чинним законодавством тендери проводяться для установ та організацій, які фінансуються з державного і місцевого бюджетів, і річний поріг закупівлі яких перевищує 200 тисяч грн.

При цьому на газовому ринку Львівщини поряд з «Львівгаз збутом» працює 76 приватних компаній, що постачають газ. З них 17 компаній здійснюють поставки газу бюджетним установам і організаціям.

«Разом з тим, саме наша компанія вже третій рік залишається найзатребуванішим постачальником серед установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів. В основі лідерства репутація надійного партнера, який виконує зобов'язання за довгостроковими договорами, і гарантує безперебійне забезпечення газом, маючи у своєму розпорядженні необхідний для цього ресурс. Зараз «Львівгаз збут» поставляє природний газ у 983 державні установи Львівщини, що становить 92% від усіх бюджетних установ і організацій регіону», зазначила директор ТОВ «Львівгаз збут» Наталія Лавриненко.

В цілому, «Львівгаз збут» здійснює поставки газу понад 800 тисячам побутових споживачів і більше 7500 промислових, комунально-побутових, бюджетних і релігійних організацій. У 2017 році товариство уклало 1016 договорів з бюджетними організаціями.