У 2018 році прямі іноземні інвестиції в Україну зросли на 8%



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Загалом прямі іноземні інвестиції в Україну становили $2,5 млрд

У 2018 році прямі іноземні інвестиції в Україну зросли на 8%

Про це повідомляє «Урядовий портал».

Загалом прямі іноземні інвестиції в Україну становили $2,5 млрд. З них 60% були спрямовані в реальний сектор.

«Це є позитивним сигналом зростання української економіки, що мотивує інших інвесторів вкладати кошти в Україну та створювати тут нові робочі місця», - кажуть урядовці.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України опублікувало на своєму сайті проект закону, яким пропонується заборонити використовувати цивільні відносили між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу.