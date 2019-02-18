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    Економіка та фінанси

    У 2018 році прямі іноземні інвестиції в Україну зросли на 8%

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    Загалом прямі іноземні інвестиції в Україну становили $2,5 млрд

    У 2018 році прямі іноземні інвестиції в Україну зросли на 8%

    Про це повідомляє «Урядовий портал».

    Загалом прямі іноземні інвестиції в Україну становили $2,5 млрд. З них 60% були спрямовані в реальний сектор.

    «Це є позитивним сигналом зростання української економіки, що мотивує інших інвесторів вкладати кошти в Україну та створювати тут нові робочі місця», - кажуть урядовці.

    Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України опублікувало на своєму сайті проект закону, яким пропонується заборонити використовувати цивільні відносили між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу.

    економіка інвестиції фінанси
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