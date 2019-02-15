У Кабміні хочуть ліквідувати схему використання ФОПів замість трудових відносин



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Наразі такий законопроект перебуває на стадії обговорення у Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України опублікувало на своєму сайті проект закону, яким пропонується заборонити використовувати цивільні відносили між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу.

Зазначимо, що наразі даний законопроект перебуває на стадії обговорення у Мінсоцполітики. Для набуття чинності цей законопроект має винести на розгляд парламенту уряд, а депутати мають його підтримати.

Зокрема, законопроектом уточняються ознаки трудових відносин. До них відносять:

Періодичність отримання винагороди за виконані роботи або надані послуги;

Надання особою послуг за дорученням та під контролем компанії;

Отриманий дохід такої особи є єдиним джерелом доходу або становить 75 і більше відсотків її доходу протягом 6 календарних місяців;

Роботи та послуги особа виконує на робочому місці із дотриманням внутрішніх правил компанії-отримувача цих послуг, а сама ця компанія надає такому працівнику обладнання;

Компанія, що отримує послуги, визначає тривалість робочого часу особи та тривалість відпочинку.

Зазначається, що якщо щонайменше 3 умови з цього переліку виконуються, то відносини між компанією та особою, що надає послуги, мають вважатися трудовими.

Ухвалення цього закону призведе до того, що значна частина підприємців, зокрема у ІТ сфері, які найчастіше працюють на аутсорсі, будуть вимушені оформлюватися на постійне працевлаштування замість використання ФОПів.

Також законопроект зобов’язує у разі виявлення замаскованих трудових відносин укладати між працівником та роботодавцем трудовий договір, зокрема на певний визначений час (наприклад, час виконання аутсорсингового завдання).

Раніше повідомлялось, що Державна служба з питань праці оштрафувала низку компаній, які співпрацюють з ФОПами як зі своїми співробітниками. Проте пізніше цю інформацію спростували.

Зазначимо, що причиною того, що деякі компанії замість того, щоб наймати працівників, укладають з ними цивільно-правову угоду як з ФОПами є те, що таким чином роботодавець зменшує свої податкові зобов’язання. Зокрема, він звільняється від сплати 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівників. Крім цього, укладання таких угод позбавляє роботодавця низки обов’язків щодо соціальної підтримки працівників.

Джерело: Громадське