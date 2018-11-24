  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У 2019 році пенсії підвищуватимуть двічі: в БПП розповіли деталі держбюджету

    • Розсилка
    У 2019 році як мінімум двічі буде підвищено пенсії - У 2019 році пенсії підвищуватимуть двічі: в БПП розповіли деталі держбюджету
    У 2019 році як мінімум двічі буде підвищено пенсії

    З 1 березня більше 10 мільйонів пенсіонерів отримають перерахунок пенсій

    У Державному бюджеті на 2019 рік закладено два автоматичних підвищення пенсій, а також перерахування для 500 тисяч військових пенсіонерів.

    Про це в ефірі телеканалу «Прямий» розповів перший заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко.

    «Зараз в пенсійну реформу закладено автоматичний перерахунок. Тому вже не мають чекати пенсіонери бажання і настрої окремого політика або політиків для того, щоб пенсії перераховувались. Тому з 1 січня – і це закладено в бюджеті, бо так каже закон – 500 тисяч військовослужбовців отримають перерахунок. А з 1 березня більше 10 мільйонів пенсіонерів також отримають перерахунок», – розповів політик.

    За його словами, в законі закладена індексація пенсій двічі на рік: формула враховує індекс інфляції, а також реальні надходження до Пенсійного фонду, тобто, якщо збільшуємо надходження до Пенсійного фонду – автоматично збільшуються і пенсії.

    Кононенко також додав, що у 2019 році очікується до 9 мільярдів доходів від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, які підуть на підвищення пенсій та інших соціальних виплат.

    «Що стосується «євробляхерів». В бюджеті закладено 1 мільярд гривень надходжень від цього розмитнення, який піде в Пенсійний фонд. За розрахунками Мінфіну – і особисто я їх перевіряв, бо цією темою я також переймався – це може бути від 5 до 8 мільярдів гривень. Але Міжнародний валютний фонд підійшов до цього більш консервативно. Тому в бюджеті закладений 1 мільярд гривень, який погоджений з МВФ», – зазначив депутат.

    Зазначимо, що щорічно з 2013 по 2016 рік середня пенсія в Україні росла не більше, ніж на 10%. У 2017 році після ухвалення закону про підвищення пенсій середня виплата зросла на 36% з 1828 грн до 2479 грн. 

    Нагадаємо, в Україні з 2019 року стартує автоматичне осучаснення пенсій, яке стане щорічним, а перерахунок виплат при цьому не залежатиме надалі від рішень уряду.

    Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики готує новий порядок виплати пенсій на окупованому Донбасі.

    Читайте також
    пенсіонери МВФ БПП податки Ігор Кононенко закон політика Пенсійний фонд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ