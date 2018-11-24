У 2019 році пенсії підвищуватимуть двічі: в БПП розповіли деталі держбюджету



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У 2019 році як мінімум двічі буде підвищено пенсії

З 1 березня більше 10 мільйонів пенсіонерів отримають перерахунок пенсій

У Державному бюджеті на 2019 рік закладено два автоматичних підвищення пенсій, а також перерахування для 500 тисяч військових пенсіонерів.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» розповів перший заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко.

«Зараз в пенсійну реформу закладено автоматичний перерахунок. Тому вже не мають чекати пенсіонери бажання і настрої окремого політика або політиків для того, щоб пенсії перераховувались. Тому з 1 січня – і це закладено в бюджеті, бо так каже закон – 500 тисяч військовослужбовців отримають перерахунок. А з 1 березня більше 10 мільйонів пенсіонерів також отримають перерахунок», – розповів політик.

За його словами, в законі закладена індексація пенсій двічі на рік: формула враховує індекс інфляції, а також реальні надходження до Пенсійного фонду, тобто, якщо збільшуємо надходження до Пенсійного фонду – автоматично збільшуються і пенсії.

Кононенко також додав, що у 2019 році очікується до 9 мільярдів доходів від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, які підуть на підвищення пенсій та інших соціальних виплат.

«Що стосується «євробляхерів». В бюджеті закладено 1 мільярд гривень надходжень від цього розмитнення, який піде в Пенсійний фонд. За розрахунками Мінфіну – і особисто я їх перевіряв, бо цією темою я також переймався – це може бути від 5 до 8 мільярдів гривень. Але Міжнародний валютний фонд підійшов до цього більш консервативно. Тому в бюджеті закладений 1 мільярд гривень, який погоджений з МВФ», – зазначив депутат.

Зазначимо, що щорічно з 2013 по 2016 рік середня пенсія в Україні росла не більше, ніж на 10%. У 2017 році після ухвалення закону про підвищення пенсій середня виплата зросла на 36% з 1828 грн до 2479 грн.

Нагадаємо, в Україні з 2019 року стартує автоматичне осучаснення пенсій, яке стане щорічним, а перерахунок виплат при цьому не залежатиме надалі від рішень уряду.

Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики готує новий порядок виплати пенсій на окупованому Донбасі.