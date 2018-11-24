Пенсійний фонд України підтвердив співпрацю з Росією



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Пенсійний фонд України веде переписку з Росією у питаннях кримчан

Пенсійний фонд підтвердив, що співпрацює з РФ в питаннях пенсійних справ кримчан, які звертаються до ПФУ для отримання пенсії на материковій частині України.

Про це йдеться у відповіді Пенсійного фонду України на запит видання «Крим.Реалії».

«Для забезпечення права особи, яка постійно живе на тимчасово окупованій території АРК і Севастополя, на пенсійне забезпечення згідно із законодавством України територіальний орган на підставі поданих документів направляє запит про витребування пенсійної справи до органів Російської Федерації (Пенсійний фонд Росії або в інші міністерства і відомства, що здійснюють пенсійне забезпечення в Росії)», – повідомили в Пенсійному фонді України.

У документі зазначається, що в запитах вказуються дані про особу, що «дозволяють ідентифікувати її як одержувача пенсії за попереднім місцем проживання».

Водночас у відомстві стверджують, що «не передають персональні дані жителів АРК і Севастополя, які виїхали на материкову частину України».

У Пенсійному фонді України зазначили, що відомство не веде листування з пенсійними органами анексованого Криму, а з Росією листування ведеться відповідно до законодавства України та міжнародної угоди.

Також повідомляється, що громадяни України, які живуть на території АРК і Севастополя, які не отримали громадянство Росії і не одержують пенсії та соціальні послуги від органів пенсійного забезпечення Росії, мають право на отримання виплат згідно із законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Згідно з цим порядком, громадянин подає до територіального органу заяву про отримання пенсії відповідно до законодавства України із зазначенням місця проживання (реєстрації) та паспорт громадянина України, уточнили в Пенсійному фонді України.

Нагадаємо, 15 листопада заступник постійного представника президента України в АРК Ізет Гданов звинуватив Генічеське відділення Пенсійного фонду України в незаконній, за його словами, передачі Пенсійному фонду Росії персональних даних кримчан.

Після анексії Криму Росією на материковій Україні виникла проблема невиплат соціальної допомоги кримчанам-переселенцям, зазначають українські правозахисники. За їхньою інформацією, українські чиновники звертаються до російської сторони, щоб дізнатися, чи отримували кримчани пенсії в Криму. Якщо такі виплати проводилися, то кримчанину відмовляють в матеріальній підтримці.

Українські відомства не заперечують, що запитують у Росії інформацію про виплати на території Криму, проте стверджують, що роблять це «відповідно до законодавства».