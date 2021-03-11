У 2020 році «Хмельницькгаз» приєднав до системи газопостачання понад 800 об’єктів

«Хмельницькгаз» виконує «під ключ» газифікацію об’єктів будь-якої складності

За минулий рік до газорозподільних мереж Хмельниччини приєдналися 823 нових об’єкти: 56 багатоповерхівок, 700 приватних домогосподарств, 75 підприємств соціально-побутового призначення. Найбільше у містах Хмельницькому, Старокостянтинові та Кам’янці-Подільському.

«Хмельницькгаз» здійснив у 2020 році 622 нестандартних та 201 стандартне приєднання до газорозподільних мереж. Наша компанія надає увесь спектр послуг, виконує газифікацію «під ключ»: від виготовлення проекту та технічних умов – до моменту пуску газу замовнику, – проінформував директор з капітального будівництва Валерій Лужанінов. – Адже маємо для цього усі інструменти: дозволи та ліцензії, досвід, кваліфікованих спеціалістів та матеріальну базу».

Отримати консультації з питань газифікації можна у 104.ua Клієнтських просторах за місцем проживання. Такі центри функціонують у всіх структурних підрозділах газорозподільної компанії та обласному центрі. Клієнт звертається із заявою про приєднання до персонального менеджера, який надалі контролює усі етапи виконання робіт. Крім того, персональний менеджер допоможе обрати і придбати сертифіковане газове обладнання відповідної потужності від провідних іноземних та українських виробників.

Маючи 65 років досвіду, «Хмельницькгаз» виконує «під ключ» газифікацію об’єктів будь-якої складності, здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, проводить сервісне обслуговування газового обладнання та реконструкцію мереж.

Наразі споживачі Хмельницької області обирають серед енергоносіїв, саме природний газ. Адже, він залишається найдоступнішим, екологічним та найстабільнішим джерелом енергії. Безперечно, лише за дотримання споживачами правил безпечного користування.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області (окрім м.Шепетівки та Шепетівського району) у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.