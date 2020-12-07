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    Економіка та фінанси

    У 2020 році Україна суттєво збільшила імпорт продовольства

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    <p>Найбільше сільгосппродукції в&nbsp;Україну було імпортовано з ЄС</p> - У 2020 році Україна суттєво збільшила імпорт продовольства

    Найбільше сільгосппродукції в Україну було імпортовано з ЄС

    Фото з відкритих джерел

    Натомість імпорт товарів агровиробництва зріс на 13,9% – з $5,04 млрд до $5,74 млрд

    За 11 місяців 2020 року Україна експортувала сільгосппродукції на $20 млрд, що на 0,3% менше, ніж торік за аналогічний період. 

    Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока, з посиланням на дані Державної митної служби.

    «Позитивне сальдо торгівлі сільгосппродукцією за звітний період скоротилося з $15,05 млрд до $14,29 млрд», – йдеться у повідомленні.

    За регіонами експорт сільгосппродукції розподілився таким чином:

    • ЄС – $5,78 млрд (-12,85%); 
    • Азія – $10,02 млрд (+15,21%); 
    • Африка – $2,74 млрд (-10,64%); 
    • Америка – $176,74 млн (-13,87%); 
    • Австралія, Океанія – $29,72 млн (-1,03%). 

    Найбільше сільгосппродукції в Україну було імпортовано з:

    • ЄС – $2,91 млрд (+15,71%); 
    • Азія – $1,15 млрд (+15,28%); 
    • Америка – $766,53 млн (+11,5%); 
    • Африка – $270 млн (+20,8%); 
    • Австралія, Океанія – $20,55 млн (+15,93%).

    Нагадаємо, що Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз.

    Теги: ЄС Австралія експорт імпорт Україна Африка Азія
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