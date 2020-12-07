У 2020 році Україна суттєво збільшила імпорт продовольства
Найбільше сільгосппродукції в Україну було імпортовано з ЄС
Натомість імпорт товарів агровиробництва зріс на 13,9% – з $5,04 млрд до $5,74 млрд
За 11 місяців 2020 року Україна експортувала сільгосппродукції на $20 млрд, що на 0,3% менше, ніж торік за аналогічний період.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока, з посиланням на дані Державної митної служби.
«Позитивне сальдо торгівлі сільгосппродукцією за звітний період скоротилося з $15,05 млрд до $14,29 млрд», – йдеться у повідомленні.
За регіонами експорт сільгосппродукції розподілився таким чином:
- ЄС – $5,78 млрд (-12,85%);
- Азія – $10,02 млрд (+15,21%);
- Африка – $2,74 млрд (-10,64%);
- Америка – $176,74 млн (-13,87%);
- Австралія, Океанія – $29,72 млн (-1,03%).
Найбільше сільгосппродукції в Україну було імпортовано з:
- ЄС – $2,91 млрд (+15,71%);
- Азія – $1,15 млрд (+15,28%);
- Америка – $766,53 млн (+11,5%);
- Африка – $270 млн (+20,8%);
- Австралія, Океанія – $20,55 млн (+15,93%).
Нагадаємо, що Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз.