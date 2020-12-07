У 2020 році Україна суттєво збільшила імпорт продовольства

Найбільше сільгосппродукції в Україну було імпортовано з ЄС

Натомість імпорт товарів агровиробництва зріс на 13,9% – з $5,04 млрд до $5,74 млрд

За 11 місяців 2020 року Україна експортувала сільгосппродукції на $20 млрд, що на 0,3% менше, ніж торік за аналогічний період.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока, з посиланням на дані Державної митної служби.

«Позитивне сальдо торгівлі сільгосппродукцією за звітний період скоротилося з $15,05 млрд до $14,29 млрд», – йдеться у повідомленні.

За регіонами експорт сільгосппродукції розподілився таким чином:

ЄС – $5,78 млрд (-12,85%);

Азія – $10,02 млрд (+15,21%);

Африка – $2,74 млрд (-10,64%);

Америка – $176,74 млн (-13,87%);

Австралія, Океанія – $29,72 млн (-1,03%).

Найбільше сільгосппродукції в Україну було імпортовано з:

ЄС – $2,91 млрд (+15,71%);

Азія – $1,15 млрд (+15,28%);

Америка – $766,53 млн (+11,5%);

Африка – $270 млн (+20,8%);

Австралія, Океанія – $20,55 млн (+15,93%).

Нагадаємо, що Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз.