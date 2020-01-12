Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна експортувала в Європу продукцію на €7,3 млрд

Україна увійшла в топ-3 країн найбільших експортерів сільськогосподарської продукції в країни Європейського союзу за підсумками 2019 року. Про це йдеться у моніторинговому звіті Єврокомісії.

Наголошується, що з листопада по жовтень 2018 2019 року Україна експортувала сільгосппродукцію в Європу на суму €7,3 млрд. Також Україна за рік показала найвищий приріст експорту продукції в ЄС – 41% (€2,1 млрд).

Лідерами поставок сільгосппродукції у Європу стали США – €12,3 млрд, і Бразилія – €11,7 млрд.

Читайте також: Міністр економіки України назвав причину спаду промислового виробництва

Нагнадаємо, Укрспирт у січні планує збільшить продажі спирту.