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    Економіка та фінанси

    Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз

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    Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз

    Україна експортувала в Європу продукцію на €7,3 млрд

    Україна увійшла в топ-3 країн найбільших експортерів сільськогосподарської продукції в країни Європейського союзу за підсумками 2019 року. Про це йдеться у моніторинговому звіті Єврокомісії.

    Наголошується, що з листопада по жовтень 2018 2019 року Україна експортувала сільгосппродукцію в Європу на суму €7,3 млрд. Також Україна за рік показала найвищий приріст експорту продукції в ЄС – 41% (€2,1 млрд).

    Лідерами поставок сільгосппродукції у Європу стали США – €12,3 млрд, і Бразилія – €11,7 млрд.

    monitoring-agri-food-trade_oct2019_en_1.pdf_-_google_chrome

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