У Фонді держмайна затвердили список підприємств для приватизації у 2018 році

У список увійшли близько 100 об'єктів

Фонд державного майна затвердив перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2018 році. Про це повідомив глава ФДМ Віталій Трубаров. Як повідомляється, в список входить близько 100 об'єктів, які за класифікацією належать до групи В, Г, Е. Зокрема, до переліку входить низку енергетичних компаній, а саме, «Сумихімпром»,



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У список увійшли близько 100 об'єктів

Фонд державного майна затвердив перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2018 році. Про це повідомив глава ФДМ Віталій Трубаров.

Як повідомляється, в список входить близько 100 об'єктів, які за класифікацією належать до групи В, Г, Е.

Зокрема, до переліку входить низку енергетичних компаній, а саме, «Сумихімпром», Львівський завод «Автонавантажувач», «Оснастка», «Криворізька теплоцентраль», «Львівська вугільна компанія», «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та інші.

За словами Трубарова, фонд планує отримати від приватизації зазначених об'єктів близько 22,5 млрд гривень.

«Це реальна сума, яку фонд виконає. Найближчим часом Верховна Рада прийме новий закон про приватизацію, який не тільки спростить процес приватизації і скоротить терміни підготовки, але і стане ясним інвесторам. Тому наступний рік повинен стати роком великої приватизації», - зазначив Трубаров.

Він також повідомив, що по ряду підприємств вже ведеться приватизаційна підготовка, зокрема це стосується таких підприємств, як Центренерго, ОПЗ, енергокомпаній та інших підприємств.