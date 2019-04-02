У «Газпромі» заявили, що «Північний потік-2» готовий вже на 37%



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Газопровід «Північний потік-2»

Дном Балтійського моря прокладено 915 кілометрів труб

Російський монополіст «Газпром» у понеділок, 1 квітня, повідомив про виконання на 37% робіт щодо реалізації проекту «Північний потік-2».

Відзначається, що дном Балтійського моря прокладено 915 кілометрів труб, що становить близько третини від загальної протяжності двох ниток газопроводу.

«Прокладання морської частини... здійснюється строго відповідно до графіка», - йдеться в повідомленні компанії.

Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що «Північний потік-2» не запустять до 2020 року.

До слова, агентство Moody's назвало нову загрозу для «Північного потоку-2».