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    Економіка та фінанси

    У «Газпромі» заявили, що «Північний потік-2» готовий вже на 37%

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    Газопровід&nbsp;&laquo;Північний потік-2&raquo;&nbsp; - У «Газпромі» заявили, що «Північний потік-2» готовий вже на 37%
    Газопровід «Північний потік-2» 

    Дном Балтійського моря прокладено 915 кілометрів труб

    Російський монополіст «Газпром» у понеділок, 1 квітня, повідомив про виконання на 37% робіт щодо реалізації проекту «Північний потік-2».

    Відзначається, що дном Балтійського моря прокладено 915 кілометрів труб, що становить близько третини від загальної протяжності двох ниток газопроводу.

    «Прокладання морської частини... здійснюється строго відповідно до графіка», - йдеться в повідомленні компанії.

    Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що «Північний потік-2» не запустять до 2020 року.

    До слова, агентство Moody's назвало нову загрозу для «Північного потоку-2».

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