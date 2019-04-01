Moody's назвало нову загрозу для «Північного потоку – 2»



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За оцінкою Moody's, проведення екологічної експертизи може затягнутися на кілька місяців

Запит Данії може затягнути завершення будівництва «Північного потоку – 2» і послабити позиції «Газпрому» у перемовинах з Україною, - Moody's

Одна з найвідоміших рейтингових агенцій світу Moody's заявила, що запит енергетичної агенції Данії до «Nord Stream-2 AG» на проведення додаткової екологічної експертизи створює загрозу для прокладки газогону. Про це йдеться в звіті агентства Moody's.

В агенції вважають, що цей запит може затягнути завершення будівництва «Північного потоку – 2» і послабити позиції «Газпрому» у перемовинах з Україною щодо укладення нового транзитного договору, що закінчується в грудні 2019 року. Оскільки у цьому випадку, «Газпром» буде змушений збільшити обсяги прокачуваного газу через Україну.

За оцінкою Moody's, проведення екологічної експертизи може затягнутися на кілька місяців.

Нагадаємо, 27 березня енергетична агенція Данії попросила компанію «Nord Stream – 2» включити в екологічну оцінку варіант маршруту в економічній зоні Данії, на південь від острова Борнгольм.

Після цього у «Газпромі» заявили про відсутність перешкод будівництву «Північного потоку-2». Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер упевнений, що будівництво газопроводу «Північний потік – 2» завершиться в 2019 році.

Зазначимо, голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв сумнівається у запуску газопроводу «Північний потік-2» до кінця року.