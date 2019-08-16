У Харківській області споживачі не cплатили за газ 2,4 млрд грн



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Літній період – найзручніший час розрахуватись за газ

Станом на 1 серпня 2019 р. заборгованість мешканців Харкова та області за використаний природний газ перевищила 2,4 млрд грн. Борг за спожитий газ має кожен третій споживач.

Літній період – найзручніший час розрахуватись за газ, спожитий в опалювальному сезоні, адже витрати на поточне споживання газу мінімальні. Після закінчення опалювального сезону заборгованість клієнтів ТОВ «Харківгаз Збут» зменшилась лише на 17%. Тому компанія активізує роботу з поетапного припинення газопостачання боржникам. На сьогодні, в Харкові та області залишаються без газопостачання більше 50 тис. споживачів. Якщо після припинення газопостачання боржник продовжує ігнорувати необхідність оплатити за використаний газ, стягнення заборгованості здійснюється в судовому порядку.

«Відповідно до договору постачання природного газу, клієнт газової компанії зобов’язаний забезпечити своєчасну та повну оплату за використаний газ. У випадку, коли споживач не оплачує послуги та ігнорує повідомлення про необхідність здійснити розрахунки, ТОВ «Харківгаз Збут» вимушено припинити надання послуг газопостачання боржнику», - зазначила начальник відділу розрахунків ТОВ «Харківгаз Збут» Тетяна Харченко.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.10.2018р. № 867, ТОВ «Харківгаз Збут» має забезпечити розрахунки за використаний побутовими споживачами природний газ з НАК «Нафтогаз України». На сьогодні група компаній Нафтогаз отримує близько 90% коштів, що оплачують мешканці регіону за послуги газопостачання.