У «Європейській солідарністі» вимагають скасування законів про касові апарати



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Підприємців закликають долучитися до збору підписів на підтримку постанови про скасування законів 1053 та 1073

«Європейська Солідарність» закликала підприємців долучитися до збору підписів на підтримку постанови про скасування законів 1053 та 1073, а також до напрацювання нового закону, що врахує інтереси бізнесу.

Про це сказала депутат фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна під час круглого столу щодо законодавчих ініціатив, що охоплюють діяльність малого і середнього бізнесу.

«Очевидно їх (ред. постанови) підтримають ті 40% наших колег, які не голосували за ухвалення цих законів. Але нам не вистачить 226 голосів, і нам потрібно декілька десятків голосів від «Слуги народу», – зауважила Южаніна.

Також вона закликала, попрацювати на місцях з мажоритарними депутатами, донести їм точку зору підприємців і переконати, що була допущена велика помилка.

«Якщо ми скасуємо ці закони, то виступимо з вами з ініціативою напрацювати норми законодавства, які ми зможемо імплементувати. Ми напрацюємо спільно з вами той закон, який точно можна впровадити. І таким чином вирішимо проблему всіх сторін, але точно не за рахунок мікробізнесу, мікропідприємців. Щоб дати можливість працювати в нашій країні, а не в іншій», – наголосила парламентар.

Окрім цього вона зазначила, що податковий тиск на малий бізнес пропорційно вищий, ніж на великий і подібні дії влади в інтересах підвищення конкурентоспроможності торговельних мереж.

«Ви, насправді, сплачуєте і у вас податкове навантаження більше, ніж наприклад у рітейлі. Якби зараз на цей круглий стіл ми запросили інформацію щодо податкового навантаження великих торговельних мережах, які торгують продовольчими і непродовольчими товарами, то воно точно менше, ніж у вас», – додала парламентар.