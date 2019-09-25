Соратник Коломойського пропонує призначати в обладміністрації студентів



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На думку Олійника, зараз люди живуть «на стику еволюційних змін, коли інші сфери знань стають важливішими, ніж великий досвід»

Студенти завдадуть менше шкоди, - Олійник

Екснардеп і соратник бізнесмена Ігоря Коломойського Святослав Олійник пропонує призначати в обласні державні адміністрації студентів.

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Олійника, «треба взяти студентів п’ятого курсу і призначити на всі департаменти держадміністрації».

«Вони просто завдадуть менше шкоди, бо весь цей славетний досвід і професійні якості, носієм яких я сам є, вже дещо в минулому», - вважає політик.

На думку Олійника, зараз люди живуть «на стику еволюційних змін, коли інші сфери знань стають важливішими, ніж великий досвід».

«Цінність цього досвіду саме в сфері держуправління сьогодні невелика. Ви можете заперечити, що не можна літаком чи атомною станцією керувати без досвіду. Не можна, але в держуправлінні, в умовах радикально зміненого суспільного запиту він просто заважає», - стверджує соратник Коломойського.

Нагадаємо, у березні 2014-го року Святослав Олійник був призначений виконуючим обов'язки заступника голови Дніпровської обласної державної адміністрації. Олійник до останнього претендував на пост голови Дніпропетровської облдержадміністрації, але в результаті Банкова зробила ставку на абсолютно невідомого в регіоні Олександра Бондаренка.

14 вересня президент Володимир Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА.

Зазначимо, Олександр Бондаренко займається бізнесом і зареєстрований у Харкові. Власник і акціонер таких компаній як «Бі енд Бі Фудз», «Сталь Бізнес Системи», «Філд Маркетинг» і «Лок Сток». Його дружина є громадянкою Росії.

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