Влада обрала формальний підхід для діалогу з бізнесом, – Каленков



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Олександр Каленков Фото: пресслужба

Представники видобувних компаній і народні депутати обговорювали зміни в законопроєкт №1210 в частині ренти

Влада пішла по формальному шляху в діалозі з бізнесом, заявив президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков після засідання робочої групи при комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Представники видобувних компаній і народні депутати обговорювали зміни в законопроєкт №1210 в частині ренти.

Документ, внесений депутатом від «Слуги народу» Данилом Гетманцевим, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це призвело б до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

«Вона (влада, - ред.) ввічливо чує (бізнес, - ред.), але не бере до уваги ніякі аргументи. Це схоже на той випадок, коли зустріч проводиться для спускання пари. Ось ми поговорили, обурилися, сказали, що це нікуди не годиться. Вони послухали і сказали - так, не годиться. І розійшлися. Чисто формальний підхід», - зазначив Каленков.

Депутати запропонували використовувати формульний підхід при визначенні ставки ренти на видобуток залізної руди. Ключовим показником, від якого буде залежати сума рентних платежів, повинна стати вартість тонни ЗРС за індексом Platts у Північному порту Китаю.

Однак нардепи планують винести на голосування у першому читанні текст законопроєкту без будь-яких змін, а правки вносити у перерві між першим і другим читанням.

Таке рішення профільного комітету несе великі ризики для економіки, вважає Каленков, оскільки після голосування в першому читанні можливості для зміни нормативних актів звужуються.

«Нас абсолютно не влаштовує, що в першому читанні буде прийнята ось ця маячня, тому що ризики для економіки і для галузі величезні. Між першим і другим читанням навряд чи можна буде щось суттєво поправити, тим більше ті пропозиції, які були озвучені, наприклад, формульний підхід», - зазначив він.

«Ми сподівалися, що формульний підхід буде введений у 2020 році в рамках податкової реформи, анонсованої прем'єром і вже після консультацій. У мене є сумніви, що він буде справедливо введений зараз», - додав глава об'єднання.

За словами Каленкова, робоча група бізнесу і Державної податкової служби, створена після попереднього засідання в комітеті 12 вересня для напрацювання правок до законопроєкту, виявилася неефективною. Учасникам групи вдалося дійти згоди по ряду пунктів: вступ закону в силу не раніше 1 січня 2020 року, необхідність розробки механізму, який враховував би волатильність ціни на ЗРС, реформування підходу до оподаткування рентою в рамках комплексної податкової реформи, запланованої на 2020 рік тощо. Не зважаючи на це, Державна податкова служба відмовилася зафіксувати підсумкові спільні рішення робочої групи, пославшись на те, що її основна функція - збирати податки, а не розробляти політику, зазначив Каленков.

Джерело: uaprom.info