У Львівському аеропорті скасовані рейси лоукостера Ernest



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Скасовано два рейси

У Львівському аеропорті скасовані два рейси італійського лоукостера Ernest на 12 серпня. Про це повідомив сам аеропорт у Facebook.

Скасовано такі рейси з Мілану до Львова та у зворотньому напрямку:

ERN223 Мілан Бергамо-Львів;

ERN224 Львів-Мілан Бергамо.

Причини скасування авіакомпанія не вказала. Пасажири будуть повідомлені про скасування, додає аеропорт.

Нагадаємо, 8 серпня в міжнародному аеропорту Львова попередили про затримку рейсів авіакомпанії Ernest. Йшлося про рейси Венеція-Львів-Венеція і Львів-Рим-Львів.