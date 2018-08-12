  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У Львівському аеропорті скасовані рейси лоукостера Ernest

    • Розсилка
    У Львівському аеропорті скасовані рейси лоукостера Ernest

    Скасовано два рейси

    У Львівському аеропорті скасовані два рейси італійського лоукостера Ernest на 12 серпня. Про це повідомив сам аеропорт у Facebook.

    Скасовано такі рейси з Мілану до Львова та у зворотньому напрямку:

    • ERN223 Мілан Бергамо-Львів;
    • ERN224 Львів-Мілан Бергамо.

    Причини скасування авіакомпанія не вказала. Пасажири будуть повідомлені про скасування, додає аеропорт.

    Нагадаємо, 8 серпня в міжнародному аеропорту Львова попередили про затримку рейсів авіакомпанії Ernest. Йшлося про рейси Венеція-Львів-Венеція і Львів-Рим-Львів. 

    Читайте також
    Львів Італія аеропорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ