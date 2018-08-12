У Львівському аеропорті скасовані рейси лоукостера Ernest
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Скасовано два рейси
У Львівському аеропорті скасовані два рейси італійського лоукостера Ernest на 12 серпня. Про це повідомив сам аеропорт у Facebook.
Скасовано такі рейси з Мілану до Львова та у зворотньому напрямку:
- ERN223 Мілан Бергамо-Львів;
- ERN224 Львів-Мілан Бергамо.
Причини скасування авіакомпанія не вказала. Пасажири будуть повідомлені про скасування, додає аеропорт.
Нагадаємо, 8 серпня в міжнародному аеропорту Львова попередили про затримку рейсів авіакомпанії Ernest. Йшлося про рейси Венеція-Львів-Венеція і Львів-Рим-Львів.