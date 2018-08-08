Італійський лоукостер Ernest затримує рейси у Львові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В аеропорту Львова на кілька годин затримуються рейси у Рим та Венецію

У міжнародному аеропорту Львова попередили про затримку рейсів авіакомпанії Ernest. Про це в середу, 8 серпня, повідомляє прес-служба аеропорту у своєму Facebook.



Зазначено, що затримуються рейси Венеція-Львів-Венеція і Львів-Рим-Львів.

Зокрема, рейс ERN297 Венеція-Львів затримується з вильотом до 13:30, а виліт зі Львова затримується до 21:30.

Також повідомляється, що рейс ERN 238 Львів-Рим затримується з вильотом до 16:00, а виліт з Риму затримується до 18:50.

Нагадаємо, що сьогодні в Японії скасовують авіарейси через тайфун.