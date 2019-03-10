У лютому Нацбанк викупив $700 млн для поповнення золотовалютних резервів



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В окремі періоди НБУ може або викупляти долар для поповнення золотовалютних резервів

«Гривнепаду» після виборів не буде - Нацбанк

Національний банк України не утримує курс національної грошової одиниці, тому після виборів зниження курсу гривні не буде.

Про це заявив член ради регулятора Василь Фурман.

«Напередодні виборів я чую багато думок різних експертів, що курс спеціально утримують до виборів... Хотів би відповідально заявити, що ніхто українську гривню спеціально не утримує. Національний банк проводить політику плаваючого обмінного курсу. Відповідно до цієї політики, курс гривні визначається ринком», - сказав Фурман в ефірі одного з телеканалів.

Він зазначив, що в окремі періоди НБУ може або продавати долар для підтримки гривні, щоб не було значних коливань, або викупляти його для поповнення золотовалютних резервів.

«Минулого місяця Нацбанк викупив з ринку, здається, 700 млн доларів з ринку для поповнення золотовалютних резервів. Тому «гривнепадів» не буде ніяких», - заявив Фурман.

Нагадаємо, золотовалютні резерви в лютому скоротились майже на 3%.

Джерело: Сегодня