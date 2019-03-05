Золотовалютні резерви в лютому скоротились майже на 3%



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Скорочення відбулось через те, що протягом місяця Україна сплатила 1,2 мільярда доларів за зовнішніми боргами

За другий місяць 2019 року міжнародні золотовалютні резерви України скоротились на 2,9%. Наразі вони складають 20,22 мільярда доларів. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Скорочення обсягу резервів відбулося попри сприятливу ситуацію на валютному ринку та постійну купівлю Нацбанком іноземної валюти доля поповнення резервів на міжбанківському ринку.

Зокрема скорочення відбулось через те, що протягом місяця Україна сплатила 1,2 мільярда доларів за зовнішніми боргами.

«Зокрема, 837,8 млн доларів (в еквіваленті) було спрямовано на обслуговування та погашення за облігаціями внутрішньої і зовнішньої державної позики (771,2 млн доларів) та іншими зобов’язаннями держави в іноземній валюті. Крім цього, Уряд та Національний банк сплатили за зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом 447,6 млн доларів», — зазначають в Нацбанку.

Водночас протягом лютого Нацбанк поповнив резерви на 326,5 мільйона доларів, придбаних на міжбанківському ринку.

«Станом на 01 березня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку», — повідомляють в прес-службі НБУ.

Зазначимо, що міжнародні резерви (або золотовалютні резерви) — це грошові та фінансові накопичення держави у світових валютах (доларах, євро) та дорогоцінних металах. Вони необхідні для того, аби коригувати курс національної валюти (продажем валюти за встановленим курсом Нацбанк може регулювати курс валют) та розраховуватись за валютними зобов’язаннями держави.