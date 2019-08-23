У магазинах Tesco пообіцяли заборонити бренди, які використовують забагато пластику



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Рік тому Tesco надала своїм постачальникам список бажаних пакувальних матеріалів

Раніше Tesco зазнавала критики за упаковку своїх продуктів, проте змінила свою політику в звязку зі зростанням поінформованості населення про шкоду пластику

Найбільша британська мережа супермаркетів Tesco оголосила, що заборонить продаж товарів тих брендів, які використовують надто багато пластикової упаковки в рамках активізації боротьби з одноразовим пластиком.

Про це Mind з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що при цьому компанія залишає за собою право не оголошувати список продуктів з найбільшою кількістю пластику в упаковці, зазначив Дейв Льюїс, виконавчий директор Tesco.

Рік тому Tesco надала своїм постачальникам список бажаних пакувальних матеріалів. Тепер компанія планує посилити тиск в цьому напрямку.

«Ми не можемо обійти увагою той факт, що вже давно спостерігається зловживання пластиком при упаковці товарів, – зазначив Льюїс. – Якщо відкрити пакет з чіпсами – можна здивуватися, чому упаковка вдвічі більша за вміст».

Раніше Tesco зазнавала критики за упаковку своїх продуктів, проте змінила свою політику в звязку зі зростанням поінформованості населення про шкоду пластику.

За словами Льюїса, утилізація пластмаси, яка використовується для пакування банок, дозволить зекономити 490 тонн пластмаси на рік.

Супермаркети і продовольчі компанії у Великобританії реагують на впровадження урядом принципу «забруднювач платить». Нові правила зараз знаходяться на стадії обговорення.

Вони змусять приватні компанії, включаючи супермаркети, платити до 1 млрд фунтів за рік на британську інфраструктуру переробки відходів, в порівнянні з 70 млн фунтів сьогодні.

Нагадаємо, влада Непалу заборонила використовувати одноразові пластикові вироби на Евересті, аби зменшити забруднення навколишнього середовища.