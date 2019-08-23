У магазинах Tesco пообіцяли заборонити бренди, які використовують забагато пластику
Раніше Tesco зазнавала критики за упаковку своїх продуктів, проте змінила свою політику в звязку зі зростанням поінформованості населення про шкоду пластику
Найбільша британська мережа супермаркетів Tesco оголосила, що заборонить продаж товарів тих брендів, які використовують надто багато пластикової упаковки в рамках активізації боротьби з одноразовим пластиком.
Про це Mind з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що при цьому компанія залишає за собою право не оголошувати список продуктів з найбільшою кількістю пластику в упаковці, зазначив Дейв Льюїс, виконавчий директор Tesco.
Рік тому Tesco надала своїм постачальникам список бажаних пакувальних матеріалів. Тепер компанія планує посилити тиск в цьому напрямку.
«Ми не можемо обійти увагою той факт, що вже давно спостерігається зловживання пластиком при упаковці товарів, – зазначив Льюїс. – Якщо відкрити пакет з чіпсами – можна здивуватися, чому упаковка вдвічі більша за вміст».
Раніше Tesco зазнавала критики за упаковку своїх продуктів, проте змінила свою політику в звязку зі зростанням поінформованості населення про шкоду пластику.
За словами Льюїса, утилізація пластмаси, яка використовується для пакування банок, дозволить зекономити 490 тонн пластмаси на рік.
Супермаркети і продовольчі компанії у Великобританії реагують на впровадження урядом принципу «забруднювач платить». Нові правила зараз знаходяться на стадії обговорення.
Вони змусять приватні компанії, включаючи супермаркети, платити до 1 млрд фунтів за рік на британську інфраструктуру переробки відходів, в порівнянні з 70 млн фунтів сьогодні.
Нагадаємо, влада Непалу заборонила використовувати одноразові пластикові вироби на Евересті, аби зменшити забруднення навколишнього середовища.