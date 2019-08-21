Влада Непалу заборонила на Евересті одноразові пластикові вироби



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На Евересті нещодавно зібрали 11 тонн сміття

Заборона набуде чинності з 2020 року в муніципалітеті Кхумбу Пасанг Лхаму

Влада Непалу заборонила використовувати одноразові пластикові вироби на Евересті, аби зменшити забруднення навколишнього середовища.

Про це повідомляє BBC.

Така заборона набуде чинності з 2020 року в муніципалітеті Кхумбу Пасанг Лхаму, де розташована найвища гора в світі.

«Це допоможе зберегти наш регіон, Еверест та гори в чистоті у довгостроковій перспективі», — сказав місцевий чиновник.

Під дію заборони підпадатимуть пластикові пляшки та інші одноразові вироби з пластику, товщина яких не перевищує 30 мікрон — 0,03 міліметра.

Кожен рік регіон, де розташована найвища гора у світі, відвідують десятки тисяч туристів, які залишають велику кількість сміття. Так, нещодавно там за півтора місяці зібрали 11 тонн сміття.

Раніше влада Непалу також зробить більш жорсткими вимоги до альпіністів, які хочуть піднятися на Еверест.