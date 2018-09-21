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    Економіка та фінанси

    У МінТОТ хочуть запровадити санкції проти хімкомпаній через діяльність в Криму

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    У МінТОТ хочуть запровадити санкції проти хімкомпаній через діяльність в Криму

    Міністерство підготувало пропозиції про застосування санкцій до низки юридичних осіб

    Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) пропонує ввести санкції проти компаній, які сприяють виробництву хімічної продукції в анексованому Криму і проводять її реалізацію. 

    Про це повідомила прес-служба відомства.

    «Міністерство підготувало пропозиції про застосування санкцій до низки юридичних осіб, які сприяють виробництву хімічної продукції на території тимчасово окупованої АР Крим всупереч чинному законодавству України, і тих, які здійснюють реалізацію такої продукції на території інших країн», - йдеться в повідомленні міністерства.

    Зараз під санкціями вже знаходиться російська компанія «Титанові інвестиції», яка виробляє хімічну продукцію в місті Армянськ.

    У перелік компаній, щодо яких пропонується застосувати санкції, відносяться: 

    • «Летан Інвестментс Лімітед» (Кіпр), 
    • ТОВ «Тітанактів» (РФ), 
    • ТОВ «Центр оптимальних технологій» (РФ), 
    • «Охна Холдінгс Лімітед» (Кіпр), 
    • ТОВ «Хімкомснаб» (РФ), 
    • «Толексіс Інтерпрайзіз ейдж» ( Швейцарія).

    «Введення санкцій до всіх причетних юридичних осіб унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами ЄС», - зазначили у МінТОТ.

    Відомство вже підготувало і направило відповідний проект розпорядження в органи державної влади. Надалі його винесуть на розгляд уряду і Ради національної безпеки і оборони України.

    Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

    Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

    У вересні повідомлялося, на півночі окупованого Криму знову зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі.

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