У МінТОТ хочуть запровадити санкції проти хімкомпаній через діяльність в Криму
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Міністерство підготувало пропозиції про застосування санкцій до низки юридичних осіб
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) пропонує ввести санкції проти компаній, які сприяють виробництву хімічної продукції в анексованому Криму і проводять її реалізацію.
Про це повідомила прес-служба відомства.
«Міністерство підготувало пропозиції про застосування санкцій до низки юридичних осіб, які сприяють виробництву хімічної продукції на території тимчасово окупованої АР Крим всупереч чинному законодавству України, і тих, які здійснюють реалізацію такої продукції на території інших країн», - йдеться в повідомленні міністерства.
Зараз під санкціями вже знаходиться російська компанія «Титанові інвестиції», яка виробляє хімічну продукцію в місті Армянськ.
У перелік компаній, щодо яких пропонується застосувати санкції, відносяться:
- «Летан Інвестментс Лімітед» (Кіпр),
- ТОВ «Тітанактів» (РФ),
- ТОВ «Центр оптимальних технологій» (РФ),
- «Охна Холдінгс Лімітед» (Кіпр),
- ТОВ «Хімкомснаб» (РФ),
- «Толексіс Інтерпрайзіз ейдж» ( Швейцарія).
«Введення санкцій до всіх причетних юридичних осіб унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами ЄС», - зазначили у МінТОТ.
Відомство вже підготувало і направило відповідний проект розпорядження в органи державної влади. Надалі його винесуть на розгляд уряду і Ради національної безпеки і оборони України.
Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.
Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.
У вересні повідомлялося, на півночі окупованого Криму знову зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі.