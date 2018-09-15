В окупованому Криму стався новий хімічний викид



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На півночі Криму знову зафіксували перевищення шкідливих речовин в повітрі

На півночі окупованого Криму знову зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі.

Про це заявила так звана глава регіонального управління «Роспотребнадзора» Наталія Пеньковська, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що перевищено допустиму концентрацію по хлористому водню і сірчистому ангідриду.

«Ми зареєстрували перевищення гранично допустимих концентрацій по хлористому водню і сірчистому ангідриду. Цифри перевищують фоновий рівень. Перевищення гранично допустимих концентрацій по хлористому водню у нас зареєстровано в селі Перекоп, це найближча точка до кислотонакопичувача. Перевищення середньодобової концентрації відзначаються в дев'ять разів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами лабораторних досліджень у Херсонській області перевищення рівня хімічних речовин у повітрі та ґрунті не виявлено.

Окрім того, у Херсонській області поблизу адміністративної межі з окупованим Росією Кримом працюють три бригади лікарів. Також на кордоні з тимчасово окупованим РФ Кримом працює пересувна моніторингова лабораторія, котра кожні 20 хвилин відбирає проби повітря.

У ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

6 вересня Херсонська ОДА вирішила евакуювати дітей з населених пунктів Каланчацького та Чаплинського районів, які розташовані в зоні впливу виробничої діяльності кримського заводу «Титан», а також провести оздоровлення цих дітей в дитячих оздоровчих таборах області.