У Молдові пообіцяли до кінця року запустити спільний з Румунією газопровід



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Попередня вартість нової гілки оцінюється в 120 мільйонів євро

Газопровід «Унгени – Кишинів» матиме протяжністю трохи більше 100 км

До кінця 2019 року має запрацювати газопровід «Унгени – Кишинів», який забезпечить постачання газу з Румунії до Молдови.

Про це повідомили в міністерстві економіки та інфраструктури Молдови за підсумками зустрічі міністра Кирила Габуріча з керівництвом румунських компаній Transgaz і OMV Petrom, повідомляє «Укрінформ»

«З моменту закінчення будівництва газопроводу, яке заплановане на кінець нинішнього року, Молдова отримає альтернативне джерело постачань природного газу, що дозволить зміцнити стабільність енергетичного сектора. Наша мета - створити конкурентоздатні умови для постачальників палива і надати можливість для розвитку енергетичної галузі», - зазначив Кирило Габуріч.

Генеральний директор румунської газотранспортної компанії Transgaz Іон Стеріан заявив, що до кінця квітня роботи з будівництва газопроводу будуть проводитися на всіх ділянках енергетичного об'єкта.

Як повідомлялося раніше, газопровід «Унгени – Кишинів» протяжністю трохи більше 100 км стане продовженням побудованого раніше румунсько-молдавського газопроводу «Ясси – Унгени». Попередня вартість нової гілки оцінюється в 120 мільйонів євро. Її потужність сягне понад 1,5 мільярда кубічних метрів газу на рік, що дозволить цілковито покрити потреби Молдови.

До слова, у Туреччині з'єднали морську і прибережну секції російського газопроводу «Турецький потік».