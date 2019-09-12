У МВФ повідомили, які теми обговорюватимуть в Україні



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Місія МВФ планує працювати в Україні до 26 вересня, після чого буде офіційно повідомлено про підсумки роботи

Представників МВФ, зокрема, цікавитиме, як проходить створення ефективної антикорупційної системи в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду, що прибула в Київ цього тижня, зосередиться, зокрема, на обговоренні фінансової політики України, намірів нового уряду, а також створення ефективної антикорупційної системи.

Про це повідомив на брифінгу у Вашингтоні в четвер, 12 вересня, директор пресофісу МВФ Джеррі Райс.

«Команда МВФ зараз перебуває в Києві для консультацій за статтею 4 (щодо оцінки фінансової політики України – ред.) та обговорення політичних намірів нового уряду», - заявив представник Фонду.

Він зазначив, що місія МВФ планує працювати в Україні до 26 вересня, після чого буде офіційно повідомлено про підсумки роботи. «Ми повною мірою співпрацюємо з українцями й новим українським урядом», - підкреслив Райс.

Водночас він додав, що Фонд продовжує зосереджуватися на позиціях, які й раніше обговорювалися з українською стороною.

«Одним із важливих елементів дискусій, які ми проводили з Україною останнім часом, безумовно, є важливість створення ефективної антикорупційної системи», - нагадав Райс.

За його словами, це «вочевидь, і надалі залишатиметься важливим компонентом поточних дискусій».

Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».

Джерело: Укрінформ