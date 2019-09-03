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    Маркарова: сподіваюся, ця програма МВФ буде останньою

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    Міністр фінансів України Оксана Маркарова&nbsp; - Маркарова: сподіваюся, ця програма МВФ буде останньою
    Міністр фінансів України Оксана Маркарова 

    Глава Мінфіну нагадала, що за всі попередні роки Україна «завжди завершувала і обривала програми» з МВФ

    Новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».

    Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі програми «Свобода слова».

    «У нас є формальні місії, які приїжджають обговорити програму або її перегляди. Це те, чого ми очікуємо зараз, щоб обговорити цю програму. Вона буде новою і трохи довше. Я дуже сподіваюся, що ми її називемо останньою програмою. Адже за всі попередні роки Україна завжди завершувала і обривала ці програми», - заявила Маркарова.

    За словами міністра фінансів, зараз завдання України – це вивести країну на такий економічний рівень, щоб вона випустилася з програми і могла жити сама, як інші європейські країни. 

    Нагадаємо, візит місії Міжнародного валютного фонду до України очікується у період з 10 по 24 вересня 2019 року. 

    МВФ міністр Україна
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