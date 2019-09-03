Маркарова: сподіваюся, ця програма МВФ буде останньою
Глава Мінфіну нагадала, що за всі попередні роки Україна «завжди завершувала і обривала програми» з МВФ
Новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».
Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі програми «Свобода слова».
«У нас є формальні місії, які приїжджають обговорити програму або її перегляди. Це те, чого ми очікуємо зараз, щоб обговорити цю програму. Вона буде новою і трохи довше. Я дуже сподіваюся, що ми її називемо останньою програмою. Адже за всі попередні роки Україна завжди завершувала і обривала ці програми», - заявила Маркарова.
За словами міністра фінансів, зараз завдання України – це вивести країну на такий економічний рівень, щоб вона випустилася з програми і могла жити сама, як інші європейські країни.
Нагадаємо, візит місії Міжнародного валютного фонду до України очікується у період з 10 по 24 вересня 2019 року.