У Нацбанк пояснили, чому попри падіння курсу ціни не знижуються



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У вересні в Україні зафіксували інфляцію: ціни зросли на 0,7% відносно попереднього місяця

У Національному банку України пояснили, чому попри падіння курсу долара ціни на імпортні та не лише імпортні товари не змінюються та залишаються так само високими.

Як зазначив заступник голова Національного банку Дмитро Сологуб в інтерв’ю «РБК-Україна», на ціни впливає психологічний фактор.

«Є поняття інерції: психологічно знизити ціни завжди складніше, ніж підняти їх. Але якщо ринок конкурентний, це сприяє зниженню цін. Ми бачимо, що курсовий ефект частково переноситься на уповільнення інфляції, часто це відбувається з певним лагом», — повідомив Сологуб.

Він зазначив, що наразі в Україні покращилася ситуація з конкуренцією на ринку, через що ціни активніше реагують на падіння курсу валют.

У вересні в Україні зафіксували інфляцію: ціни зросли на 0,7% відносно попереднього місяця.

За даними Держстату, у серпні ціни в Україні впали на 0,3%, у липні ціни в Україні впали на 0,6%, а у червні — на 0,5%.

Раніше у Нацбанку повідомили, що продовжать дотримуватися режиму плаваючого курсу валют, тобто не будуть втручатися у його ринкову динаміку без нагальних потреб.