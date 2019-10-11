У Нацбанку прокоментували інфляцію у вересні



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У вересні річна інфляція чи не вперше цьогоріч була нижчою, ніж там прогнозували — 7,5% проти прогнозованих 7,7%

У Національному банку України прокоментували інфляцію у вересні, дані про яку надала Державна служба статистики. Там зазначають, що зниження інфляції вдалось досягти через падіння цін на газ та курсу валют.

Про це йдеться в офіційному коментарі НБУ.

Зокрема, за даними Нацбанку, у вересні річна інфляція чи не вперше цьогоріч була нижчою, ніж там прогнозували — 7,5% проти прогнозованих 7,7%.

«У вересні були нижчі, ніж очікувалося, темпи зростання базової інфляції, адміністративно-регульованих цін та цін на паливо, передусім завдяки подальшому зміцненню гривні. Це переважило вплив від все ще вищих, ніж прогнозувалося, темпів зростання цін на сирі продукти харчування», — повідомили у Нацбанку.

Там зафіксували падіння ці на рис, сухофрукти, автомобілі, побутову та комп’ютерну техніку. Меншими темпами зростали ціни на харчові продукти з високим ступенем обробки, а також на послуги з високою часткою імпорту в собівартості, а саме хімічне чищення, ремонтні роботи, кінотеатри, телекомунікації, ресторани, манікюр, амбулаторні, екскурсійні та туристичні послуги.

Також у вересні в Україні знизилися ціни на пальне — на 8,2% відносно вересня 2018 року.

У вересня в Україні зафіксували інфляцію: ціни зросли на 0,7% відносно попереднього місяця.