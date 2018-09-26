У Нацбанку повідомили, що повинна зробити Україна для продовження співпраці з МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом з 6 по 19 вересня працювала в Києві

Національний банк України (НБУ) налаштований оптимістично щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це повідомив глава Нацбанку Яків Смолій.

«Переговори тривають. Питань до Національного банку немає, чекаємо необхідні кроки – приведення тарифів на газ до ринкового рівня, а також остаточного врегулювання окремих питань державного бюджету», – сказав він.

Нагадаємо, що місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом з 6 по 19 вересня працювала в Києві.

Пізніше глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв повідомив, що Україна домовилася з МВФ про поступове підвищення ціни на газ. За його словами, з представниками місії Фонду досягнута «принципова домовленість». Передбачається, що ціна на газ буде доведена до рівня імпортного паритету до 2020 року, тобто протягом двох років. При цьому Коболєв зазначив, що конкретні темпи підвищення «ще обговорюються».

Відзначимо, що Україна знаходиться в складному переговорному процесі з МВФ щодо газового питання ще з липня 2017 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна