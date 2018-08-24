Гройсман нагадав про підвищення ціни на газ



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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

За словами прем’єра, зараз питання стоїть про чергове підвищення

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ для населення — це зобов’язання України, які вона визнає і має виконати.

Про це Гройсман заявив під час перебування з візитом на Волині, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ви знаєте, що є зобов’язання про те, що ціни на газ будуть зростати в умовах підвищення світових цін на газ. Я вже рік стримую цю ситуацію. Проте зараз питання стоїть про чергове підвищення», — заявив Гройсман.

Він нагадав, що підвищення цін на газ є запорукою продовження залучення фінансування на міжнародних ринках.

«Ця вимога виникла тому, що нам потрібна робота із зовнішніми запозиченнями», - пояснив прем'єр.

Раніше Гройсман пояснив, чому українці досі такі бідні.