У SkyUp роз'яснили нові умови перевезення товарів Duty Free

З 1 квітня пакет Duty Free необхідно буде упакувати в ручну поклажу або заплатити збір за перевезення в розмірі $25

Авіакомпанія SkyUp дозволить безкоштовно брати в літак товари Duty Free в рамках перехідного етапу до введення нових правил.

Про це повідомили avianews.com в авіакомпанії.

Всі пасажири до 31 березня зможуть перевозити без додаткової плати стандартну ручну поклажу і один пакет з товарами з магазинів безмитної торгівлі в аеропортах.

З 1 квітня пакет Duty Free необхідно буде упакувати в ручну поклажу або заплатити збір за перевезення в розмірі $25. Дане правило діє для квитків, які оформлені з 20 січня 2021 року. Якщо квиток куплений до 20 січня, товари Duty Free можна перевозити безкоштовно незалежно від дати вильоту.

Нова концепція перевезення ручної поклажі SkyUp для куплених з 20 січня квитків збільшить вагу базової ручної поклажі з 7 кг до 9 кг зі збереженням габаритів 55×40×20 см. При цьому авіакомпанія обмежить кількість предметів, які можна взяти понад норму.

За найдешевшим тарифом Basic можна буде провезти тільки одну валізу.

Багажні тарифи Standard і Flex дозволять брати в салон другу річ.

Для тарифу Standard її розміри не повинні перевищувати 35×20×10 см, а вага 5 кг, для тарифу Flex — 55×40×20 см, а вага 9 кг.

Додатково до будь-якого квитка можна буде докупити ще один предмет ручної поклажі з розмірами до 55×40×20 см і вагою до 9 кг.