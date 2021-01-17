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    Економіка та фінанси

    У SkyUp роз'яснили нові умови перевезення товарів Duty Free

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    У SkyUp роз'яснили нові умови перевезення товарів Duty Free

    З 1 квітня пакет Duty Free необхідно буде упакувати в ручну поклажу або заплатити збір за перевезення в розмірі $25

    Авіакомпанія SkyUp дозволить безкоштовно брати в літак товари Duty Free в рамках перехідного етапу до введення нових правил.

    Про це повідомили avianews.com в авіакомпанії.

    Всі пасажири до 31 березня зможуть перевозити без додаткової плати стандартну ручну поклажу і один пакет з товарами з магазинів безмитної торгівлі в аеропортах.

    З 1 квітня пакет Duty Free необхідно буде упакувати в ручну поклажу або заплатити збір за перевезення в розмірі $25. Дане правило діє для квитків, які оформлені з 20 січня 2021 року. Якщо квиток куплений до 20 січня, товари Duty Free можна перевозити безкоштовно незалежно від дати вильоту.

    Нова концепція перевезення ручної поклажі SkyUp для куплених з 20 січня квитків збільшить вагу базової ручної поклажі з 7 кг до 9 кг зі збереженням габаритів 55×40×20 см. При цьому авіакомпанія обмежить кількість предметів, які можна взяти понад норму.

    За найдешевшим тарифом Basic можна буде провезти тільки одну валізу.

    Багажні тарифи Standard і Flex дозволять брати в салон другу річ.

    Для тарифу Standard її розміри не повинні перевищувати 35×20×10 см, а вага 5 кг, для тарифу Flex — 55×40×20 см, а вага 9 кг.

    Додатково до будь-якого квитка можна буде докупити ще один предмет ручної поклажі з розмірами до 55×40×20 см і вагою до 9 кг.

    Теги: тарифи літак SkyUp квиток перевезення
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