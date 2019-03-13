У світі рекордно впали закупівельні ціни на каву



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Надлишок пропозиції кави цьогоріч може перевищити 2 млн мішків

Ціна на каву знизилися через надлишок пропозиції

На торгах у Нью-Йорку ф'ючерси на каву арабіку подешевшали до мінімуму з 2006 року через побоювання перевиробництва. Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Ціна опустилася на 2,6%, до 94,65 цента за фунт (близько $2 за 1 кг).

«Арабіка - серед сировинних товарів з гіршою динамікою в останні 12 місяців, її вартість впала, приблизно, на 20%», - зазначає агенція.

Надлишок пропозиції кави цьогоріч може перевищити 2 млн мішків (1 мішок = 60 кг), прогнозує Міжнародна організація кави (ICO).

Причиною називають рекордний урожай у Бразилії, що є найбільшим виробником кави. При цьому в 2019 році також очікуються високі показники.

Відзначимо, восени минулого року Гондурас заявив про намір створити блок виробників кави, щоб домогтися «справедливих» світових цін на продукт.

Як відомо, вчені вважають, що кава може зникнути до 2050 року.