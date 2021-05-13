У Вашингтогі думають, як синхронізувати енергосистеми України та ЄС

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що Україна повинна стати лідером декарбонізації у Східній Європі

«Заміна викопного палива зеленими джерелами забезпечить Україні репутацію «відповідального» учасника кліматичного процесу», – Тімченко

Боротьба із глобальним потеплінням сьогодні об’єднує лідерів країн та енергетичних компаній. Щорічна конференція «Україна в Вашингтоні та світі. Зміцнення партнерства шляхом розвитку інновацій і стартапів» створює платформу для обговорення стану американо-українського стратегічного партнерства включно з питаннями розвитку енергетики.

Спікерами цьогорічної конференції стали високопосадовці урядів США та України, провідні експерти з питань безпеки, інвестицій та енергетики.

На думку учасників конференції, Україна може зробити вагомий внесок у глобальну боротьбу зі зміною клімату при підтримці американських партнерів у продовженні реформ з прозорості роботи енергетичного сектору.

«США є ключовим партнером в перетворенні України на сучасну європейську державу. Побудова міцніших економічних та ділових зв’язків, розвиток двосторонньої торгівлі та інвестицій мають бути складовими стратегічного партнерства. Важливо створити стабільні умови довіри для залучення інвестицій, оскільки це є ключовим фактором для успіху цього процесу», – сказала Надія Макконнелл, президент Фундації «США-Україна».

Під час дискусії генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зауважив, що Україна повинна стати лідером декарбонізації у Східній Європі.

«Енергетичний сектор України є ресурсом для досягнення цілей зменшення викидів СО 2 , реалізації амбіційної кліматичної політики. Заміна викопного палива зеленими джерелами забезпечить Україні репутацію «відповідального» учасника кліматичного процесу у глобальному масштабі. Якнайшвидша синхронізація з континентальними мережами ЄС має стати національною ідеєю України та першим реальним кроком до європейської інтеграції»,– зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, ДТЕК є першовідкривачем та новатором на енергетичному ринку України – завершено монтаж першої в Україні промислової системі накопичення енергії потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год.