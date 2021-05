Ситуація на Близькому Сході загострюється: в бік Ізраїлю випустили близько 1500 ракет

За останні три дні ситуація на Близькому Сході істотно загострилася. З території сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 1500 ракет з початку нового конфлікту. Про це повідомляє BBC.

Приблизно 350 з випущених ракет не долетіли, ще кілька сотень були збиті системою протиповітряної оборони «Залізний купол», заявили в Армії оборони Ізраїлю («Цахал»).

У ніч на четвер, 13 травня, ВПС Ізраїлю знову нанесли авіаудари, вразивши фінансовий центр руху «Хамас» і будівлю, де базується його розвідка.

