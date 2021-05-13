  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ситуація на Близькому Сході загострюється: в бік Ізраїлю випустили близько 1500 ракет

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уперше після початку ракетних обстрілів ізраїльської території повітряна тривога прозвучала на півночі країни - Ситуація на Близькому Сході загострюється: в бік Ізраїлю випустили близько 1500 ракет
    Уперше після початку ракетних обстрілів ізраїльської території повітряна тривога прозвучала на півночі країни
    Фото twitter.com/EChibuihe

    ВПС Ізраїлю знову нанесли авіаудари, вразивши фінансовий центр руху «Хамас» і будівлю, де базується його розвідка

    За останні три дні ситуація на Близькому Сході істотно загострилася. З території сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 1500 ракет з початку нового конфлікту. Про це повідомляє BBC.

    Приблизно 350 з випущених ракет не долетіли, ще кілька сотень були збиті системою протиповітряної оборони «Залізний купол», заявили в Армії оборони Ізраїлю («Цахал»).

    У ніч на четвер, 13 травня, ВПС Ізраїлю знову нанесли авіаудари, вразивши фінансовий центр руху «Хамас» і будівлю, де базується його розвідка.

    Уперше після початку ракетних обстрілів ізраїльської території повітряна тривога прозвучала на півночі країни.

    Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що уряд буде використовувати всі свої сили для захисту Ізраїлю від ворогів ззовні і бунтівників всередині країни.

    Тим часом, президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль має право захищати себе на тлі ескалації ситуації на Близькому Сході.

    Теги: розвідка США Ізраїль ХАМАС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies