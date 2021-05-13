Ізраїль має право на самооборону: Байден відреагував на обстріли із Сектору Гази

Посадовці США знаходяться в постійному контакті з колегами на Близькому Сході

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль має право захищати себе на тлі ескалації ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє AP.

Байден повідомив, що провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

«У мене недавно відбулася розмова з Бібі Нетаньяху, ми незабаром оприлюднимо заяву з цього приводу. Мої очікування і надія полягають в тому, що скорочення насильства буде раніше, а не пізніше», – сказав американський лідер.

При цьому Байден підкреслив, що Ізраїлю доводиться застосовувати силу в ситуації, що складається, так як єврейську державу атакують з палестинських територій за допомогою «тисяч ракет».

«У Ізраїлю є право на самооборону», – заявив Байден.

Глава адміністрації США запевнив, що американські посадові особи, які відповідають за питання національної безпеки і оборони, знаходяться в «постійному контакті з колегами на Близькому Сході – не тільки з ізраїльтянами», але і з усіма іншими сторонами, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію, ОАЕ та інші.

До слова, США заблокували заяву ООН щодо загострення конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав зупинити ескалацію на Близькому Сході. Також МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ізраїль та Палестину.

У середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.

За оцінкою Цахалу, з вечора 10 травня по ранок 12 травня через сектора Гази в бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Цілями ракетних атак були цивільні і військові об'єкти, житлові квартали.