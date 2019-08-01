У Зеленського хочуть створити Службу фінансових розслідувань



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Глава Державної податкової служби Сергій Верланов

Над концепцією нової служби працювали глава податкової та митної служб разом із секретарем РНБО

Команда президента України Володимира Зеленського має намір створити Службу фінансових розслідувань (СФР). Про це заявив глава Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, відповідний законопроект внесуть до нового парламенту як першочерговий.

Таке рішення було прийнято на зустрічі глави податкової з секретарем РНБО Олександром Данилюком, заступником голови Офісу президента Русланом Рябошапкою і главою митниці Максимом Нефьодовим.

«Ми пройшлися по матеріалах, наших напрацюваннях, основному баченню... Хочемо вийти на консенсусне рішення до початку роботи Верховної Ради, щоб це був один з перших внесених законів і, відповідно, проголосованих у новому парламенті», - розповів Верланов.

За його словами, згідно з обговорюваною концепцією ДПС служба буде демілітаризована.

Нагадаємо, у травні новий глава ДПС Сергій Верланов представив стратегію розвитку служби. ДПС продовжить розпочату роботу над розвитком сервісних функцій, модернізацією ІТ-сервісів та платформ. Модернізація очікує і існуючий Електронний кабінет платника.

В кінці 2018 року Кабмін вирішив розділити ДФС на митницю та податкову. У зв’язку з чим почали конкурси на голів цих служб. Але 17 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом народного депутата Андрія Антонищака призупинив конкурс з відбору керівника митної служби і заборонив Комісії з питань вищого корпусу держслужби проводити цей конкурс.

Комісії вдалося провести фінальний відбір кандидатів на посаду керівника податкової, де перемогу здобув заступник міністра фінансів України Сергій Верланов. 8 травня Кабінет міністрів призначив Верланова очільником Державної податкової служби.