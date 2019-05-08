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    Уряд призначив нового керівника податкової служби

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    Сергія Верланова призначили головою податкової служби - Уряд призначив нового керівника податкової служби
    Сергія Верланова призначили головою податкової служби

    Верланова буде представлено на новій посаді 10 травня

    Уряд затвердив кандидатуру Сергія Верланова на посаді голови Державної податкової служби. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів.

    При цьому прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що також призначення очікує і обраний голова Державної митної служби, але цей процес блокується судами.

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    «Податкова служба вимагає прозорості, відкритості, як і, до речі, Державна митна служба. Яку поки нам заблокували. Завдання - варто організувати хорошу європейську службу, доброзичливу до бізнесу», - додав Гройсман.

    У Мінфіні додали, що після призначення Верланова повинні пройти реєстрація юридичної особи, переведення працівників ДФС до податкової служби та прийняття розпорядження Кабміну про початок роботи Податкової.

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    Раніше комісія вищого корпусу державної служби після заключного етапу конкурсного відбору рекомендувала Кабінету міністрів України призначити Сергія Верланова Головою Державної податкової служби.

    Сергій Верланов здобув диплом магістра права у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2008 році отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук. Після завершення навчання працював юрисконсультом низки підприємств на Львівщині.

    У 2015 – 2017 роках був співголовою юридичного правового комітету Американської торгової палати в Україні. З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

    Від липня 2018 року Верланов працює на посаді заступника міністра фінансів. На цій посаді він займається податковою та митною політикою, реформою ДФС і фінансовими розслідуваннями

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