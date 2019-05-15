Податкова у смартфоні та достойні зарплати. Новий глава ДПС представив стратегію



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Працівники податкової служби матимуть достойну заробітну плату - Верланов Фото: урядовий портал

Сергій Верланов в свої стратегії закріпив відмовву від податкової міліції

Основний акцент у роботі Державної податкової служби буде зроблено на розвитку трьох складових: відносин з платниками податків, людського капіталу та самого державного органу. Про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив призначений на посаду глав ДПС Сергій Верланов під час представлення стратегії розвитку служби.

«Надання всебічної допомоги платникам у виконанні зобов’язань зі сплати податків та зборів, якісне виконання функцій податковою службою як органу, що реалізує державну податкову політику, та кваліфіковані працівники, які користуються довірою у платників податків, – це головні цілі, покладені в основу розвитку податкової служби», – підкреслив Верланов.

Окремо він наголосив на необхідності відділення від ДПС податкової міліції.

Для розбудови відносин з платниками податків ДПС застосовуватиме ризикоорієнтовані підходи до податкових перевірок.

ДПС продовжить розпочату роботу над розвитком сервісних функцій, модернізацією ІТ-сервісів та платформ. Модернізація очікує і існуючий Електронний кабінет платника.

«Наша мета – якнайменша кількість контактів між працівниками Державної податкової служби та платником податків. В ідеалі все має відбутися у смартфоні, он-лайн», – вважає Верланов.

Важлива увага приділятиметься і професійній підготовці працівників служби, які матимуть достойну заробітну плату.

Головне завдання ДПС - забезпечення сталих надходжень до бюджетів всіх рівнів - буде виконуватися через покращення адміністрування. «Це одне з найважливіших і найвідповідальніших завдань Державної податкової служби. Адже кошти, які ми заробимо в Україні, які ми направимо в державний бюджет для вирішення стратегічних завдань, зроблять нас сильнішими», – наголосив очільник ДПС.

ДПС працюватиме над заохоченням платників до заняття бізнесом, впроваджуватиме сучасні інструменти «інформаційного суспільства», пропагуватиме відкритість інформації та інклюзивність усіх учасників створення цієї інформації.

Нагадаємо, в кінці 2018 року Кабмін вирішив розділити ДФС на митницю та податкову. У зв’язку з чим почали конкурси на голів цих служб. Але 17 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом народного депутата Андрія Антонищака призупинив конкурс з відбору керівника митної служби і заборонив Комісії з питань вищого корпусу держслужби проводити цей конкурс.

Комісії вдалося провести фінальний відбір кандидатів на посаду керівника податкової, де перемогу здобув заступник міністра фінансів України Сергій Верланов. 8 травня Кабінет міністрів призначив Верланова очільником Державної податкової служби.