У Зеленського відмовилися оприлюднити декларацію за 2018 рік
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Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана «у межах строків, встановлених чинним законодавством»
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не оприлюднюватиме декларацію за 2018 рік до другого туру виборів, як закликала зробити команда руху «Чесно».
Про це в «Чесно» заявили, посилаючись на відповідь прес-служби Зеленського щодо листа із закликом подати до НАЗК декларацію кандидата за минулий рік.
«Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків, встановлених чинним законодавством, та оприлюднена у відповідності до чинного законодавства», - відповіли у прес-службі Зеленського.
Нагадаємо, 5 квітня рух «Чесно» закликав кандидата в президенти Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.
Як відомо, президент Петро Порошенко вже задекларував доходи за 2018 рік.