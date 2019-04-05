У Зеленського відмовилися оприлюднити декларацію за 2018 рік



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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський

Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана «у межах строків, встановлених чинним законодавством»

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не оприлюднюватиме декларацію за 2018 рік до другого туру виборів, як закликала зробити команда руху «Чесно».

Про це в «Чесно» заявили, посилаючись на відповідь прес-служби Зеленського щодо листа із закликом подати до НАЗК декларацію кандидата за минулий рік.

«Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків, встановлених чинним законодавством, та оприлюднена у відповідності до чинного законодавства», - відповіли у прес-службі Зеленського.

Нагадаємо, 5 квітня рух «Чесно» закликав кандидата в президенти Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.

Як відомо, президент Петро Порошенко вже задекларував доходи за 2018 рік.