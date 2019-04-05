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    Економіка та фінанси

    У Зеленського відмовилися оприлюднити декларацію за 2018 рік

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    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський - У Зеленського відмовилися оприлюднити декларацію за 2018 рік
    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський

    Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана «у межах строків, встановлених чинним законодавством»

    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не оприлюднюватиме декларацію за 2018 рік до другого туру виборів, як закликала зробити команда руху «Чесно».

    Про це в «Чесно» заявили, посилаючись на відповідь прес-служби Зеленського щодо листа із закликом подати до НАЗК декларацію кандидата за минулий рік.

    «Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків, встановлених чинним законодавством, та оприлюднена у відповідності до чинного законодавства», - відповіли у прес-службі Зеленського.

    Нагадаємо, 5 квітня рух «Чесно» закликав кандидата в президенти Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.

    Як відомо, президент Петро Порошенко вже задекларував доходи за 2018 рік.

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