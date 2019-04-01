За 2018 рік доходи Порошенка офіційно перевищили 1,5 млрд грн



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Президент Петро Порошенко під час поїздки до Тернопільської області

Для порівняння, у 2017 році президент України задекларував 16,3 млн грн доходів

Президент Петро Порошенко о 23:49 31 березня оприлюднив електронну декларацію за 2018 рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту НАЗК.

Доходи глави держави становили 1 млрд 556 млн 273 тис. 803 грн (у 2017 році – 16 млн 303 тис. 874 грн). Левову частину доходів принесли йому дивіденди від Rothschild Trust Schweiz AG – 1,10 млрд грн. Ще 399,9 млн грн становили

дивіденди від інвестфонду «Прайм Ессетс Кепітал», власником якого є Петро Порошенко.

Від поверненні вартості та інвестиційний прибуток від придбання ОВДП глава держави заробив 28,8 млн грн. На процентах у Міжнародному інвестиційному банку керманич країни одержав 20,97 млн грн.

Також вказав 777 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна і 336 тис. грн зарплати, яка залишилася незмінною порівняно з 2017 роком.

На банківських рахунках Порошенко розмістив $61,21 млн, 2,3 млн грн, 7,1 тис. євро, 8 тис. фунтів стерлінгів.

Ще 8,19 млн грн становили внески до інвестфонду «Прайм Ессетс Кепітал».

Готівкою президент зберігає $21тис. і 60 тис. грн.

Також він вказав, що позичив третім особам $3,43 млн і 1,11 млн грн.

Окремо Петро Порошенко задекларував $427,4 тис., розміщених на рахунках швейцарського банку і які є власністю Rothschild Trust Schweiz AG.

Із нерухомого майна президент вказав житловий будинок площею 1331 кв. м у селі Козин Київської області; три земельні ділянки у селі Козин, одна з яких площею 0,75 га знаходиться в оренді; три земельні ділянки загальною площею 1,2 га у Києві; дві квартири площами 134,06 кв. м і 82,15 кв. м у Києві і квартира площею 68,20 кв. м у Вінниці.

Президент зазначив право користування комплексом база відпочинку «Лебідь» площею 2425 кв. м в Одеській області.

Об'єктом незавершеного будівництва Порошенко вказав влаштування підпірної стіни площею 103 кв. м у Києві.

Серед цінного майна керівник країни задекларував колекцію картин українських та російських майстрів XIX-XX століття в кількості 65 одиниць, низку меблів та персональних електронних пристроїв, кілька брендових наручних годинників, комплект з кулону, сережок та браслету (жовте золото з діамантом), чоловічі запонки, тримач для краватки, шкіряне чорне пальто.

У власності Порошенка є автомобіль Mercedes-benz Vito 116 CDI, 2010 року випуску.

Крім цього, президент задекларував власність 95 українських та іноземних компаній.

Дружині глави держави Марині Порошенко належить садовий будинок площею 344 кв. м і земельна ділянка площею 0,18 га у селі Петропавлівське Київської області. Також вона зазначила спільну власність на столичну квартиру площею 80,66 кв. м у Києві.

На правах користування дружина президента використовує гараж площею 24 кв. м у Києві.

Крім цього, дружина президента зазначила низку ювелірних виробів, дві норкові шуби і кожушок, дві брендові сумки.

Марині Порошенко належить автомобіль Jaguar XF 4/2 Lv8, 2008 року випуску.

Із доходів дружина глави держави вказала 391,3 тис. грн банківського переказу від Петра Порошенка.

На банківських рахунках Марина Порошенко розмістила 4,2 тис. євро, 25,5 тис. грн і $89.