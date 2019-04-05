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    Зеленського просять оприлюднити декларацію за 2018 рік

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    <span>3 квітня Зеленський заявив, що планує влаштувати дебати на стадіоні з Порошенком</span> - Зеленського просять оприлюднити декларацію за 2018 рік
    3 квітня Зеленський заявив, що планує влаштувати дебати на стадіоні з Порошенком

    «Фінансова прозорість кандидатів теж має бути фактором того, за кого громадяни віддають свій голос», - зауважив Рух «Чесно»

    Рух «Чесно» закликав кандидата в президенти Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.

    Про це 5 квітня говориться у повідомленні Руху «Чесно» на сторінці у Facebook.

    «Фінансова прозорість кандидатів теж має бути фактором того, за кого громадяни віддають свій голос», підкреслили активісти Руху «Чесно».

    Як відомо, президент Петро Порошенко вже задекларував доходи за 2018 рік.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 5 квітня, обидва кандидати в президенти Зеленський і Порошенко здали медичні аналізи.

    Раніше президент Порошенко покликав Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. 

    Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.

    3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. 

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

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