Зеленського просять оприлюднити декларацію за 2018 рік
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«Фінансова прозорість кандидатів теж має бути фактором того, за кого громадяни віддають свій голос», - зауважив Рух «Чесно»
Рух «Чесно» закликав кандидата в президенти Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік.
Про це 5 квітня говориться у повідомленні Руху «Чесно» на сторінці у Facebook.
«Фінансова прозорість кандидатів теж має бути фактором того, за кого громадяни віддають свій голос», підкреслили активісти Руху «Чесно».
Як відомо, президент Петро Порошенко вже задекларував доходи за 2018 рік.
Нагадаємо, у п’ятницю, 5 квітня, обидва кандидати в президенти Зеленський і Порошенко здали медичні аналізи.
Раніше президент Порошенко покликав Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.
Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.
3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».
Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.
Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.
Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.