Учасники ринку стверджують, що Оператор ГТС знищує сегмент незалежних постачальників газу

«Оператор ГТС має довести обґрунтованість своїх витрат на балансування ринку», – юрист Олег Бакулін

Спосіб, у який ТОВ «Оператор ГТС України» здійснює балансування ринку негативно відображається на сегменті незалежних постачальників газу і призводить до їх збитковості. Про це вони повідомили під час онлайн-конференції «Балансування на ринку газу – пошук рівноваги», проведеної виданням ЕнергоБізнес.

«Зараз на ринку є маржинальні ціни, і є послуга балансування. Остання коштує близько 2000 грн/тис куб м, які отримує НАК «Нафтогаз України». І хоча декларується, що Оператор ГТС не заробляє на балансуванні, ми бачимо різницю в 40% між маржинальною ціною викупу позитивних небалансів і продажу негативних, - говорить Роман Сторожев, президент Асоціації «Надрокористувачі України». – Втім, фізично балансування ГТС відбувається не так часто. Тобто фактично, трейдери сплачують за незрозумілу послугу».

Йдеться про те, що Оператор ГТС далеко не завжди здійснює подачу придбаного газу в ГТС для того щоб її збалансувати. Втім учасники ринку справно отримують рахунки за уявні послуги державної компанії.

«Я вважаю, що Оператор ГТС має довести обґрунтованість своїх витрат на балансування ринку, – говорить Олег Бакулін, юрист, адвокат, з питань енергетики. – Компанія має показати учасникам ринку всі свої реальні витрати. Тим більше, що Верховний Суд зобов’язав Оператора ГТС це зробити».

Така викривлена ситуація на ринку негативно позначається на ліквідності учасників ринку, а послуга балансування призводить до збитків, які перекладаються на кінцевого споживача.

«Регулятор пише законодавство, яке дає можливість Оператору ГТС отримувати необґрунтовані кошти за необґрунтованою ціною і тим самим отримувати завищений дохід, – заявив Володимир Шведкий, «Енерджи Трейд Групп». – Тому ані Регулятор, ані державні компанії не зацікавлені у розвитку ринку приватних постачальників і робиться максимально все, щоб ринкові компанії були знищені на цьому ринку».

Виправити ситуацію міг би незалежний Оператор ринку. На думку членкині НКРЕКП Оксани Кривенко, можна було б передати функції з балансування ринку газу від Оператора ГТС до нового суб’єкта – Оператора ринку, а Оператор ГТС – буде вирішувати технічні проблеми. Це було б оптимальним рішенням і спростило б багато питань на ринку природного газу.