Оператор ГТС отримує необґрунтовані кошти за послуги балансування, – учасники ринку

Учасники ринку сумніваються, що Оператор ГТС насправді здійснює придбання газу та подає його до ГТС для балансування

Учасники газового ринку заявляють, що несуть збитки через необґрунтовано високу вартість послуг Оператора ГТС. Про це вони повідомили під час онлайн-конференції «Балансування на ринку газу – пошук рівноваги», проведеної виданням ЕнергоБізнес. Йдеться про маржинальні ціни купівлі позитивних та негативних небалансів газу, за якими працює Оператор ГТС.

«Максимальна різниця між ціною закупки та продажу в Угорщині складає 11-13%. У нас ця різниця складає 40% і при цьому ми говоримо і кодекс ГТС говорить, що оператор ГТС не має заробляти на діях балансування і отримувати вигоду, – розповів Сергій Онищук, директор Axpo Ukraine. – При цьому ми бачимо, що вигода є».

Учасники ринку відкрито сумніваються, що Оператор ГТС насправді здійснює придбання газу та подає його до ГТС для балансування. Тому, вважають, що величезна маржа Оператора ГТС є необґрунтованою.

«Реальність витрат Оператора ГТС на балансування системи залишається сумнівною, – вважає Олег Бакулін, юрист, адвокат, з питань енергетики. – Наприклад, у лютому він не здійснював відбір газу з ГТС, тому не має індикативів для розрахунку маржинальної ціни. І в інші періоди ми не бачимо реальності балансуючих дій. Оператор ГТС мав придбати газ і збалансувати систему фізично».

Нагадаємо, що членкиня НКРЕКП Оксана Кривенко вважає, що створення Оператора ринку газу дозволить вирішити багато складних питань. Якщо питання комерційного балансування ринку можна передати незалежному Оператору ринку, то Оператор ГТС – буде вирішувати технічні проблеми.