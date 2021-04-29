«Останній день роботи». Коболєв попрощався з «Нафтогазом»
Андрій Коболєв: «Це були насичені 7 років 1 місяць 3 дні перетворення неможливого у досяжне. No Regrets»
«Приємність, яку дозволив собі як очільник Нафтогазу - залишив ключі від кабінету Юрію Вітренку»
Звільнений голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв звинуватив уряд в згортанні реформи корпоративного управління. Про це він написав у своєму зверненні на сторінці у Facebook.
«У мене, безперечно, є претензії до вчорашніх рішень уряду. Не в частині мого звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління.
З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава і українці, а не наближені до грошових потоків політики. Одне вчорашнє рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати:)», – написав екскерівник «Нафтогазу»
Коболєв також також запевнив, що не збирається «підставляти «Нафтогаз». А просто планує продовжити розпочату роботу. «Важливо пояснити. Я не маю наміру влаштовувати цирк та підставляти під удар Нафтогаз. Зараз основне завдання команди — зберегти динаміку роботи, яка встановилася в нас протягом останнього часу, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів Групи.
Я залишаю ключі від кабінету Юрію Вітренку. Остання приємність, яку дозволив собі як очільник Нафтогазу, – підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі», – написав Коболєв.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.
Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.
У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідного заяви не писав.
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