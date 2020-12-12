Україна домовилася з ЄС про «промисловий безвіз» для деяких видів продукції

Під угоду потраплять низьковольтне устаткування, електромагнітне обладнання, машини і механізми

Після підписання угоди деякі категорії української продукції матимуть безперешкодний доступ на ринок ЄС

Україна і Євросоюз попередньо домовилися про «промисловий безвіз» щодо деяких видів продукції з доданою вартістю. Йдеться про електрообладнання, машини і механізми.

Про це в п'ятницю, 11 грудня, повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Йдеться про підписання угоди АССА, сказала Стефанишина, виступаючи на першій щорічній міжнародній конференції «Україна: інвестиційна гавань у часи змін».

Вона зазначила, що під угоду потраплять низьковольтне устаткування, електромагнітне обладнання, машини і механізми.

Українська продукція, яка підпадає під ці категорії, отримавши сертифікат українського органу ринкового нагляду, матиме безперешкодний доступ на ринок ЄС.

Стефанишина також нагадала, що з 1 січня 2021 року відкривається можливість переглянути умови торгівлі з ЄС в напрямку лібералізації. Українські підприємці вважають найбільш проблемними питаннями подвійну сертифікацію, високий рівень конкуренції в ЄС та неможливість потрапити на ринки.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Україну прибула оціночна місія Євросоюзу щодо «промислового безвізу».

Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий «промисловий безвіз»). Спочатку АСАА може охоплювати один або кілька секторів, з поступовим розширенням на всі передбачені в угоді 27 секторів.

Джерело: РБК-Україна