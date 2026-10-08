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Гроші від ЄС на світло будуть, але є жорсткий нюанс для України: пояснення експерта

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Гроші від ЄС на світло будуть, але є жорсткий нюанс для України: пояснення експерта
Учасники круглого столу «Україна — ЄС: стан, виклики та перспективи нового етапу євроінтеграції»
фото: glavcom.ua

Механізм Ukraine Facility пов'язує фінансування з виконанням Україною визначених реформ та інвестиційних кроків

Війна та масштабні удари по енергетичній інфраструктурі показали, наскільки важливою для України є інтеграція з енергетичною системою Європейського Союзу. Відновлення пошкоджених об'єктів значною мірою відбувається за підтримки європейських партнерів. Про це під час круглого столу на тему «Україна – ЄС« у відповідь на запитання кореспондента «Главкома» розповів керівник енергетичних програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Ігор Стукаленко. 

За його словами, одним із ключових інструментів є програма Ukraine Facility, яка передбачає фінансування відновлення та інвестицій в українську енергетику. У межах програми також передбачені вимоги щодо реформування та посилення незалежності енергетичного регулятора. Сам механізм Ukraine Facility пов'язує фінансування з виконанням Україною визначених реформ та інвестиційних кроків.

Окремо Стукаленко відзначив роботу Ukraine Energy Support Fund, який адмініструє Секретаріат Енергетичного співтовариства. Фонд забезпечує Україну обладнанням для відновлення енергосистеми після російських атак. Станом на зараз загальний обсяг підписаних внесків до фонду становив близько 4,4 млрд євро, з яких понад 2,4 млрд уже були внесені.

«Цей фонд не лише надає обладнання, яке дозволило нам до сих пір жити при наявності мережевої енергетики, але далі вже допомагає нам інтегруватися в європейські структури», – зазначив експерт.

Ще одним практичним результатом Стукаленко назвав синхронізацію української та європейської електроенергетичних мереж. Вона дозволяє Україні імпортувати та експортувати електроенергію. Інтеграція газових мереж, за його словами, також дає можливість отримувати газ із країн ЄС у разі дефіциту та експортувати його за наявності надлишку.

На думку експерта, ці процеси свідчать, що енергетична інтеграція є одним із практичних напрямів зближення України з ЄС, який особливо проявився під час повномасштабної війни.

Ukraine Facility – це програма ЄС на 2024–2027 роки обсягом до 50 млрд євро (33 млрд кредитами та 17 млрд грантами), яка має допомогти відновити економіку й інфраструктуру України та підготувати її до членства в Євросоюзі. Кошти надходять траншами, але лише після виконання індикаторів Плану для України, тобто реформ і кроків, які Київ погодив з Єврокомісією. В енергетиці це, зокрема, посилення незалежності регулятора, інтеграція в європейський ринок, енергоефективність і відновлення мереж. Якщо Україна не виконує вимоги, ЄС може затримати або скоротити виплату.

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Теги: Європейський Союз Україна фінансування енергетика

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