Енергетика, логістика й агросектор. Українські компанії представили інвестиційні проєкти на Карпатському форумі

Загалом форум зібрав майже 1 400 учасників із 25 країн світу

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький відвідав інвестиційну EXPO-зону Карпатського економічного форуму, де представлені національні павільйони всіх восьми країн C8 та інвестиційні проєкти кількох десятків компаній. Про це повідомляє «Главком».

«Українські компанії презентують проєкти у чотирьох ключових напрямах – енергетиці, промисловому виробництві, транспорті й логістиці та агропродовольчому секторі. Зокрема, це сонячна й вітрова генерація, нові виробництва, переробка та зберігання продукції. Усе це – бізнес, який продовжує працювати, інвестувати й розвиватися під час війни та за цей час набув унікального досвіду», – розповів Корецький.

Загалом форум зібрав майже 1 400 учасників із 25 країн світу та майже 400 компаній.

«Розраховуємо, що цей форум допоможе українським компаніям знайти нових партнерів для реалізації своїх проєктів і посилить співпрацю між регіонами C8», – підсумував прем’єр-міністр.

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«Карпатська вісімка» (C8) – новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія.

Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів.

Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині.

Нагадаємо, на Карпатському форумі Україна домовились із партнерами про 50 проєктів на €1 млрд.

Також повідомлялося, що Карпатський макрорегіон може перетворитися з транзитної території на одного з постачальників енергії для Європейського Союзу. Йдеться про розвиток відновлюваної енергетики, накопичення електроенергії та нових інтерконекторів.