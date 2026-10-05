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Угорщина готова розблокувати вступ України до Євросоюзу, але висунула умову

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Угорщина готова розблокувати вступ України до Євросоюзу, але висунула умову
Будапешт готовий підтримати подальше просування України до Євросоюзу
фото: Der Spiegel, Unsplash

Подальша підтримка Будапешта залежатиме від голосування Верховної Ради за закон щодо освіти національних меншин

Угорщина може вже цього тижня припинити блокувати просування України на наступному етапі переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це пише Financial Times із посиланням на двох співрозмовників, повідомляє «Главком»

За даними видання, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив угорським дипломатам не блокувати надсилання Україні та Молдові листів щодо потенційного відкриття двох наступних переговорних кластерів – «Внутрішній ринок» та «Конкурентоспроможність». FT називає цей крок процедурним, але символічно важливим.

Водночас повна політична підтримка Угорщиною відкриття цих кластерів залежатиме від рішення Верховної Ради.

12 жовтня український парламент має проголосувати за закон щодо розширення можливостей для освіти національних меншин. Якщо Рада ухвалить закон, це дозволить офіційно розпочати процес відкриття наступних переговорних кластерів ще до саміту лідерів ЄС у Брюсселі, який має відбутися через десять днів.

Після відкриття цих двох кластерів залишаться ще два, що стосуються довкілля, сільського господарства та регіонального розвитку. Європейська комісія прагне відкрити їх для України та Молдови до кінця року.

Загалом 33 переговорні розділи об'єднані у шість кластерів. Для їхнього закриття необхідне одностайне схвалення всіх 27 країн ЄС після того, як Єврокомісія визнає українське законодавство узгодженим зі стандартами Євросоюзу.

Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, а в червні того ж року отримала статус кандидата. У грудні 2023 року Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС.

У червні 2026 року після зміни уряду Угорщина зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. Однак уже за кілька тижнів Будапешт пригрозив зупинити процес, якщо Київ не виконає домовленості щодо прав угорців на Закарпатті. Наразі для України відкриті два з шести переговорних кластерів – «Основи» та «Зовнішні відносини».

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим у Брюсселі. Водночас він наголосив на необхідності реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Від ухвалення відповідних законів залежить і подальша допомога Україні від ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна головною перешкодою на шляху держави до Євросоюзу. За його словами, йдеться не лише про позицію очільника Кремля щодо європейського майбутнього України: своїми діями Путін намагається завадити розвитку держави та реалізації вибору українців.

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Теги: Верховна Рада закон Угорщина політика Україна парламент Європейський Союз

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