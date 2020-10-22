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    Економіка та фінанси

    Україна має перейти до мультимодальних перевезень, щоб не втрачати мільярди євро, – нардеп

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    Україна має перейти до мультимодальних перевезень, щоб не втрачати мільярди євро, – нардеп

    Якщо не запровадити мультимодальні перевезення, то це може призвести до зменшення обсягів транзитних перевезень Україною

    Україна має перейти до мультимодальних перевезень, щоб не втратити статус країни-транзитера та мільярди євро щорічно. Про це написав народний депутат України Олександр Скічко в колонці для «Інтерфакс-Україна».

    Депутат нагадав, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС Україна взяла на себе низку зобов’язань щодо гармонізації вітчизняного законодавства з законодавством ЄС в сфері транспорту та переходу до мультимодальних перевезень. Проте досі на законодавчому рівні це не вирішено. 

    «Що таке «мультимодальні перевезення» та чому вони настільки важливі для України? Відповідно до Директиви 92/106/ЄEC від 7 грудня 1992 року про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами, положення якої мають бути впроваджені до 2022 року, мультимодальне перевезення – це перевезення вантажів двома або більше видами транспорту на підставі одного договору мультимодального перевезення, а не багатьох, як в Україні відбувається зараз», – пояснив Скічко.

    За його словами, якщо Україна не запровадить мультимодальні перевезення, для чого потрібно ухвалити відповідний закон, це може призвести до зменшення обсягів транзитних перевезень нашою країною.

    «Якщо ми випадаємо з дотримання принципів даної політики, то наслідком цього може стати стрімке зменшення обсягів транзитних перевезень Україною, бо нам, скоріш за все, після 2022 року просто скоротять обсяги виданих дозволів на роботу в ЄС українських транспортних компаній. Останні три роки це і так поступово відбувається», – пояснив Скічко.

    Окрім того, він зазначив, що Угодою про асоціацію передбачено масштабну інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС на основі законодавчого зближення у чотирьох секторах послуг – це фінансові послуги, телекомунікаційні послуги, поштові та кур’єрські послуги, послуги з міжнародних морських перевезень.  Без гармонізації законодавства, наша країна не отримає доступу до цього ринку.

    «Якщо цього не зробити, то можливості роботи вітчизняних транспортних операторів на ринку ЄС будуть суттєво звужені, а українська економіка буде втрачати мільярди євро щорічно», – наголосив Скічко.

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